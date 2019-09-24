Российская легкоатлетка Ласицкене объявила о намерении покинуть Россию

В пятницу, 27 сентября, в Дохе стартует чемпионат мира по лёгкой атлетике, где российские спортсмены не смогут выступать в форме с государственной символикой. Кроме того, во время чемпионат не будет звучать гимн России.

Ласицкене не скрывает, что не намерена пропускать вторую Олимпиаду подряд, и в случае отстранения РУСАДА, она начнёт тренироваться за пределами России, чтобы быть доступной для допинг-офицеров.

"В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту", - написала Ласицкене в своём Instagram.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Московское антидопинговое агентство в манипуляциях с данными и может принять решение о новой дисквалификации. В случае получения наказания есть вероятность, что Россия пропустит уже вторые Олимпийские игры подряд.

Журналист немецкого телевидения ARD Хайо Зеппельт в своём Twitter написал, что в московской лаборатории произошла подделка анализов образцов на допинг.

Мария Ласицкене ФОТО: AFP/SCANPIX

"Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать своё право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена", - заявила спортсменка.