Российская легкоатлетка Ласицкене объявила о намерении покинуть Россию

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене повторно раскритиковала руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и заявила, что начнёт тренироваться за рубежом, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет лишено статуса.
В пятницу, 27 сентября, в Дохе стартует чемпионат мира по лёгкой атлетике, где российские спортсмены не смогут выступать в форме с государственной символикой. Кроме того, во время чемпионат не будет звучать гимн России.
Ласицкене не скрывает, что не намерена пропускать вторую Олимпиаду подряд, и в случае отстранения РУСАДА, она начнёт тренироваться за пределами России, чтобы быть доступной для допинг-офицеров.
"В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту", - написала Ласицкене в своём Instagram.
Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Московское антидопинговое агентство в манипуляциях с данными и может принять решение о новой дисквалификации. В случае получения наказания есть вероятность, что Россия пропустит уже вторые Олимпийские игры подряд.
Журналист немецкого телевидения ARD Хайо Зеппельт в своём Twitter написал, что в московской лаборатории произошла подделка анализов образцов на допинг.
"Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать своё право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена", - заявила спортсменка.
26-летняя российская прыгунья в высоту выиграла два последних мира, а также два раза выигрывала мировое первенство в помещении. На её счету три золота на командном чемпионате Европы. Напомним, что на Олимпиаду-2016 допустили только одну легкоатлетку из России - Дарью Клишину.
В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят @rusada_russia , то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования @iaaf_athletics , так что это может помочь. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена. P.S. Невосстановление @rusaf_official не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации - это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин. #highjump #cska #trackandfield #olympics #nike