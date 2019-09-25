"Динамо" играет с "Локомотивом", который накануне уволил тренера

Ярославская команда на своей официальной странице объявила о том, что Мактавиш освобождён от занимаемой должности во вторник.

"Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в официальном сообщении клуба.

Крейг Мактавиш ФОТО: hclokomotiv.ru

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор "Локомотива" Александр Ардашев. Ранее специалист работал с фарм-клубом ярославцев, а также с другими командами Высшей Хоккейной Лиги (ВХЛ).

Решение уволить тренера, скорее всего, было связано с последними результатами команды. Команда под руководством канадца в этом сезоне провела восемь матчей и имеет в своём активе всего шесть очков. "Локомотив" проиграл 4 из 6 домашних матчей и 11-е место на Западе.

Похожая ситуация и у "Динамо", но об отставке главного тренера пока никто не говорит. Рижане также имеют 6 набранных очков и замыкают турнирную таблицу Запада. "Динамовцы" в этом сезоне провели девять матчей и одержали всего три победы. В данный момент у латвийской команды продолжается серия из трёх поражений подряд.

Что касается сегодняшнего противостояния, то "Динамо" и "Локомотив" встречались между собой 28 раз. Счёт 18:10 в пользу команды из Ярославля. Кстати, в этом сезоне команды уже играли друг с другом - 18 сентября в Риге сильнее оказались гости (3:2).