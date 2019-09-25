Ср, 25.09.2019
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"Динамо" играет с "Локомотивом", который накануне уволил тренера

Кристерс Гудлевскис

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Рижское "Динамо" продолжает вторую выездную серию игр в этом сезоне. Сегодня подопечные Гирта Анкипанса в Ярославле сыграют против "Локомотива", который накануне расстался с главным тренером Крэйгом Мактавишем. Начало игры в 19:30.

Ярославская команда на своей официальной странице объявила о том, что Мактавиш освобождён от занимаемой должности во вторник.

"Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в официальном сообщении клуба.

Крейг Мактавиш

ФОТО: hclokomotiv.ru

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор "Локомотива" Александр Ардашев. Ранее специалист работал с фарм-клубом ярославцев, а также с другими командами Высшей Хоккейной Лиги (ВХЛ).

Решение уволить тренера, скорее всего, было связано с последними результатами команды. Команда под руководством канадца в этом сезоне провела восемь матчей и имеет в своём активе всего шесть очков. "Локомотив" проиграл 4 из 6 домашних матчей и 11-е место на Западе.

Похожая ситуация и у "Динамо", но об отставке главного тренера пока никто не говорит. Рижане также имеют 6 набранных очков и замыкают турнирную таблицу Запада. "Динамовцы" в этом сезоне провели девять матчей и одержали всего три победы. В данный момент у латвийской команды продолжается серия из трёх поражений подряд.

Что касается сегодняшнего противостояния, то "Динамо" и "Локомотив" встречались между собой 28 раз. Счёт 18:10 в пользу команды из Ярославля. Кстати, в этом сезоне команды уже играли друг с другом - 18 сентября в Риге сильнее оказались гости (3:2).

Этим матчем "Динамо" завершит вторую выездную серию игр в этом сезоне и вернётся домой, где их ожидают матчи со СКА и "Авангардом".

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