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Первая красавица полуострова: "Мисс Крым - 2019" стала вчерашняя школьница из Севастополя
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ФОТО: скриншот instagram.com/e_lizaveta__

В Крыму прошел конкурс красоты, победу в котором в финале одержала Елизавета Свириденко из Севастополя, сообщает агенство "РИА Новости". Корону ей вручила прошлогодняя победительница Яна Четверикова.

За почетный титул "Мисс Крым - 2019" и корону победительницы сражались 600 девушек из разных городов Крыма,

в финал, который состоялся в Ялте, вышли 15 претенденток. Вели мероприятие "Мисс Вселенная - 2002" Оксана Федорова и актер Денис Косяков. В состав жюри вошла телеведущая Анна Чапман.

Финальное состязание состояло из четырех этапов: это презентация себя, дефиле в разных нарядах, в том числе в эффектных шубах от крымских производителей, особенно ожидаемый зрителями выход в купальниках, и тот критерий, без которого красота теряет смысл - интеллект (на этот раз конкурсантки демонстрировали его не в произвольной форме, а отвечая на вопросы, требующие конкретного ответа.

Звание "Мисс Крым - 2019" в итоге завоевала Елизавета Свириденко из Севастополя, которая в 2020 году будет представлять полуостров на конкурсе "Мисс Земля".

"Мне до сих пор не верится, что это произошло со мной. Большое спасибо организаторам, благодаря которым можно получить этот бесценный опыт и эмоции, которые больше не повторятся.

Сейчас я учусь на первом курсе архитектурно-строительной академии, мой профиль - строительство, но уверена, что победа на этом конкурсе обязательно изменит мою жизнь",

- приводят организаторы слова победительницы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

never say never . . #yalta #crimea #morning #likeforlikes

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