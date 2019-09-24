Первая красавица полуострова: "Мисс Крым - 2019" стала вчерашняя школьница из Севастополя

Финальное состязание состояло из четырех этапов: это презентация себя, дефиле в разных нарядах, в том числе в эффектных шубах от крымских производителей, особенно ожидаемый зрителями выход в купальниках, и тот критерий, без которого красота теряет смысл - интеллект (на этот раз конкурсантки демонстрировали его не в произвольной форме, а отвечая на вопросы, требующие конкретного ответа.