Первая красавица полуострова: "Мисс Крым - 2019" стала вчерашняя школьница из Севастополя
В Крыму прошел конкурс красоты, победу в котором в финале одержала Елизавета Свириденко из Севастополя, сообщает агенство "РИА Новости". Корону ей вручила прошлогодняя победительница Яна Четверикова.
За почетный титул "Мисс Крым - 2019" и корону победительницы сражались 600 девушек из разных городов Крыма,
в финал, который состоялся в Ялте, вышли 15 претенденток. Вели мероприятие "Мисс Вселенная - 2002" Оксана Федорова и актер Денис Косяков. В состав жюри вошла телеведущая Анна Чапман.
Финальное состязание состояло из четырех этапов: это презентация себя, дефиле в разных нарядах, в том числе в эффектных шубах от крымских производителей, особенно ожидаемый зрителями выход в купальниках, и тот критерий, без которого красота теряет смысл - интеллект (на этот раз конкурсантки демонстрировали его не в произвольной форме, а отвечая на вопросы, требующие конкретного ответа.
Звание "Мисс Крым - 2019" в итоге завоевала Елизавета Свириденко из Севастополя, которая в 2020 году будет представлять полуостров на конкурсе "Мисс Земля".
"Мне до сих пор не верится, что это произошло со мной. Большое спасибо организаторам, благодаря которым можно получить этот бесценный опыт и эмоции, которые больше не повторятся.
Сейчас я учусь на первом курсе архитектурно-строительной академии, мой профиль - строительство, но уверена, что победа на этом конкурсе обязательно изменит мою жизнь",
- приводят организаторы слова победительницы.