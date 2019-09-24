Саммит ООН: Латвия присоединилась к борьбе с изменениями климата

Латвия присоединилась к трем инициативам, которые были объявлены в ходе саммита. Одной из них является инициатива о вовлечении молодежи в реализацию целей Парижского соглашения.

Латвия также присоединилась к инициативе по улучшению качества воздуха и обеспечению согласованности политики в области изменения климата и загрязнения воздуха.

Кроме того, Латвия присоединилась к инициативе о содействии мерам по борьбе с климатическими изменениями и партнерских отношениях для реализации мероприятий в регионах с участием всех уровней управления.

На климатическом саммите ООН представлена серия инициатив в девяти тематических областях - сокращение выбросов, социальная и политическая деятельность, молодежь и общественная мобилизация, инфраструктура, меры на уровне городов и регионов, устойчивость и адаптация, финансирование мер по сохранению климата, определение цены на углерод и др.

Варпиня отметила, что во время саммита Латвия в сотрудничестве с Чехией, Литвой и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) организовала дискуссию на высоком уровне об ограничении изменений климата и благосостоянии.

Юрис Пуце в ходе дискуссии поделился опытом и проблемами Латвии в области сокращения выбросов в транспортном секторе. Обсуждалось то, каким образом Латвия может способствовать снижению выбросов в транспортном секторе без ухудшения благосостояния населения.

Участники дискуссии говорили и о том, как способствовать переходу к более широкому использованию общественного транспорта вместо частных автомобилей.