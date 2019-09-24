Вт, 24.09.2019
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Кругом стекло: на Тейке столкнулись такси и легковушка

Авария на Тейке

ФОТО: TVNET

Во вторник, 24 сентября, около 16 часов на перекрестке улиц Бривибас, Лиелвардес и Джутас в районе Тейка произошла авария с участием такси и легкового автомобиля.

О состоянии потерпевших в ДТП не сообщается.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Добавим, что не так давно на этом же самом месте произошла еще более серьезная авария с участием автомобиля марки Lamborghini.

Водитель дорогой машины пытался совершить запрещенный в этом месте левый поворот с улицы Бривибас на улицу Джутас однако не справился с управлением транспортного средства. 

Галерея: ДТП на Тейке с участием Lamborghini

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