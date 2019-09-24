Кругом стекло: на Тейке столкнулись такси и легковушка

Во вторник, 24 сентября, около 16 часов на перекрестке улиц Бривибас, Лиелвардес и Джутас в районе Тейка произошла авария с участием такси и легкового автомобиля.
О состоянии потерпевших в ДТП не сообщается.
Добавим, что не так давно на этом же самом месте произошла еще более серьезная авария с участием автомобиля марки Lamborghini.
Водитель дорогой машины пытался совершить запрещенный в этом месте левый поворот с улицы Бривибас на улицу Джутас однако не справился с управлением транспортного средства.
Галерея: ДТП на Тейке с участием Lamborghini