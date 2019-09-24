CМИ: Экс-игрок сборной Литвы и лиепайского "Металлурга" покончил с собой

По неофициальной информации, 36-летний Римкявичюс совершил самоубийство, а рядом с телом было обнаружено незарегистрированное оружие (пистолет). Информацию о смерти футболиста подтвердила также полиция Каунаса. Согласно сводке ежедневных событий, 24 сентября, около 0 часов 45 минут, тело 36-летнего мужчины было найдено в беседке в деревне Рамучай.

Карьеру футболиста Римкявичюс начал в команде "Таурас", а затем выступал в целом ряде литовских команд. В общей сложности нападающий забил 109 голов в чемпионате Литвы и является седьмым самым результативным игроком чемпионата за всё время. Игрок также выступал в финском "Атлантисе", греческом "Астерасе" и лиепайском "Металлурге".

Футболисту принадлежит рекорд по количеству голов в чемпионате Литвы. В 2012 году Римкявичюс, выступая за "Шауляй", отправил в ворота соперников 35 мячей. Этот результат позволил игроку стать лучшим футболистом Литвы.