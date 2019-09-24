Макрон раскритиковал Грету Тунберг

Тунберг и 15 других детей попросили Комитет ООН по правам ребенка признать, что Аргентина, Бразилия, Франция, Германия и Турция нарушают права детей и не ведут должную борьбу за сокращение выбросов парниковых газов.

Активистам стоит концентрироваться на тех, "кто старается блокировать вещи", заявил Макрон в интервью радиостанции Europe1.

"У меня не создалось впечатление, что правительство Франции или Германии на данный момент что-то блокировало бы", - указал президент.

Как отмечает юридическая фирма, которая представляет интересы несовершеннолетних, упомянутые пять государств выбраны по причине того, что они являются главными загрязнителями, которые согласились на процедуру Комитета ООН по рассмотрению жалоб.

Макрон заявил, что полный отказ от угля и углеводородов вряд ли является самым эффективным подходом в этом вопросе.

Политик указал, что принятие очень радикальной позиции вызовет сопротивление в обществе.

Макрон пытался себя преподнести как лидера в борьбе с изменениями климата и осудил президента США Дональда Трампа за выход из Парижского соглашения по климату.

Несмотря на то, что в феврале этого года Макрон принял Тунберг в Елисейском дворце, девушка в июне раскритиковала Францию, за то, что государство обратилось против эко-активистов.