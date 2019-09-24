Отравление в Сигулде: местная дума начиают внеочередную процедуру закупки

По ее словам, муниципалитет уведомил компанию Baltic Restaurants Latvia о расторжении договора, и была начата предусмотренная нормативными актами процедура.

Поскольку муниципалитет и ранее консультировался с родителями воспитанников детских садов и школ об условиях закупок услуг общественного питания, а также с учетом необходимости объявить экстренную закупку как можно скорее, ответственные специалисты призывают родителей высказывать предложения по организации питания до 17:00 среды, 25 сентября.

Свои предложения, касающиеся условий предоставления услуг питания и возможных претендентов, следует отправлять на электронный адрес iepirkumi.edinasana@sigulda.lv, рассказала Брикмане.

Проект положения о закупке предусматривает, что стоимость услуг общественного питания в дошкольных образовательных учреждениях с трехразовым питанием не может превышать нынешнюю сумму в три евро, а в школах - 1,55 евро за комплексный обед.