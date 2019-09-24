Отравление в Сигулде: местная дума начиают внеочередную процедуру закупки
Самоуправление Сигулдского края начало внеочередную процедуру закупки, чтобы найти нового поставщика услуг общественного питания в муниципальных образовательных учреждениях, и призывает родителей высказывать предложения и называть потенциальных претендентов, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Синдия Брикмане.
По ее словам, муниципалитет уведомил компанию Baltic Restaurants Latvia о расторжении договора, и была начата предусмотренная нормативными актами процедура.
Поскольку муниципалитет и ранее консультировался с родителями воспитанников детских садов и школ об условиях закупок услуг общественного питания, а также с учетом необходимости объявить экстренную закупку как можно скорее, ответственные специалисты призывают родителей высказывать предложения по организации питания до 17:00 среды, 25 сентября.
Свои предложения, касающиеся условий предоставления услуг питания и возможных претендентов, следует отправлять на электронный адрес iepirkumi.edinasana@sigulda.lv, рассказала Брикмане.
Проект положения о закупке предусматривает, что стоимость услуг общественного питания в дошкольных образовательных учреждениях с трехразовым питанием не может превышать нынешнюю сумму в три евро, а в школах - 1,55 евро за комплексный обед.
Кроме того, в закупку включены критерии качества продуктов питания, расстояния до места доставки и другие.