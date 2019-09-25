3 женщины по знака Зодиака, которые просто созданы для брака
Узнайте, какие женщины становятся лучшими женами. Возможно, вас это удивит, но астрологов - нисколько, ведь им об этом поведали звезды и планеты.
Рак
Если вам удалось добиться расположения женщины, рожденной под знаком Рака, то ее любовь будет абсолютной, а сама она будет готова пойти за вами хоть на край света. Чувства такой женщины всегда очень сильные.
Порой это приводит к чрезмерному драматизму. Но, согласитесь, это не слишком большая цена за то, чтобы жить в раю, как это описано в "Тысяче и одной ночи".
С ней вы будете чувствовать себя королем, окруженным теплом, любовью и заботой в уютном и ухоженном доме. И самые вкусные блюда, естественно, прилагаются.
Каждому мужчине хотелось бы после трудного рабочего дня обнять именно такую женщину.
Дети для представительниц данного знака Зодиака - это святое, и потому они зачастую ставят их потребности выше собственных.
А вот от своего возлюбленного эти дамы ждут ласки, заботы и честности.
Лев
Женщина-Лев - сильная и строгая. Это настоящий воин, обладающий невероятной силой и способностями.
И тем не меннее рядом с ней должен быть тот, кто поможет, если надо, открыть крышку консервной банки или наточить ножи.
Вы будете восхищаться ею. А она будет вкладывать всю себя в то, что делает для вас. С ней вы наконец узнаете, что такое настоящая любовь.
Ведь даже когда она злится - это по-своему очаровательно.
За своих детей эта женщина готова бороться в прямом смысле с яростью львицы. Она постоянно находится рядом, и если кто-то попытается им навредить, ему не поздоровится. А от своего мужчины она ждет восхищения.
Козерог
Женщина-Козерог прилагает невероятные усилия для достижения своих целей, но вы никогда не увидите на ее благородном лбу ни капли пота.
Ей по силам справиться с тем, что может сломить любого мужчину, и делает она это настолько осторожно и с таким достоинством, что любой невольно усомнится, достоин ли он ее.
Если вы думаете, что заслуживаете быть с женщиной-Козерогом, убедитесь сначала в том, что ваша любовь будет гореть вечно, даже когда все остальное вокруг погаснет.
С ней вы каждый день будете становиться все лучше и лучше, пока однажды не поймете, что из лягушки превратились в принца. Она способна понять вас лучше, чем вы сами себя, и сделает все возможное, чтобы раскрыть весь ваш потенциал.
Кроме того, женщина-Козерог строгая, но справедливая мама, и именно из-под крыла таких, как она, в мир выходят истинные победители и лидеры. А от своего мужчины она ждет проявления характера и постоянства. Этому, кстати, можно поучиться на ее примере.