3 женщины по знакам Зодиака, которые просто созданы для брака

Рак

Если вам удалось добиться расположения женщины, рожденной под знаком Рака, то ее любовь будет абсолютной, а сама она будет готова пойти за вами хоть на край света. Чувства такой женщины всегда очень сильные.

Порой это приводит к чрезмерному драматизму. Но, согласитесь, это не слишком большая цена за то, чтобы жить в раю, как это описано в "Тысяче и одной ночи".

С ней вы будете чувствовать себя королем, окруженным теплом, любовью и заботой в уютном и ухоженном доме. И самые вкусные блюда, естественно, прилагаются.

Каждому мужчине хотелось бы после трудного рабочего дня обнять именно такую женщину.

Дети для представительниц данного знака Зодиака - это святое, и потому они зачастую ставят их потребности выше собственных.

А вот от своего возлюбленного эти дамы ждут ласки, заботы и честности.

Лев

Женщина-Лев - сильная и строгая. Это настоящий воин, обладающий невероятной силой и способностями.

И тем не меннее рядом с ней должен быть тот, кто поможет, если надо, открыть крышку консервной банки или наточить ножи.

Вы будете восхищаться ею. А она будет вкладывать всю себя в то, что делает для вас. С ней вы наконец узнаете, что такое настоящая любовь.

Ведь даже когда она злится - это по-своему очаровательно.

За своих детей эта женщина готова бороться в прямом смысле с яростью львицы. Она постоянно находится рядом, и если кто-то попытается им навредить, ему не поздоровится. А от своего мужчины она ждет восхищения.

Козерог

Женщина-Козерог прилагает невероятные усилия для достижения своих целей, но вы никогда не увидите на ее благородном лбу ни капли пота.

Ей по силам справиться с тем, что может сломить любого мужчину, и делает она это настолько осторожно и с таким достоинством, что любой невольно усомнится, достоин ли он ее.

Если вы думаете, что заслуживаете быть с женщиной-Козерогом, убедитесь сначала в том, что ваша любовь будет гореть вечно, даже когда все остальное вокруг погаснет.

С ней вы каждый день будете становиться все лучше и лучше, пока однажды не поймете, что из лягушки превратились в принца. Она способна понять вас лучше, чем вы сами себя, и сделает все возможное, чтобы раскрыть весь ваш потенциал.