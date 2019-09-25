Каждому свой замок: проект на 200 миллионов долларов в Турции, в котором никто не живет

Издалека поселок Burj Al Babas в Турции выглядит сказочным миражем - там в несколько рядов стоят более полутысячи роскошных особняков, которые, благодаря своим башням со шпилем, напоминают замки из диснеевских мультфильмов. Единственная разница в том, что в этих роскошных домах нельзя встретить ни души, пишет портал Business Insider.

Поселок из замков находится относительно глубоко в регионе провинции Северной Турции, в городе Мундурну - издалека замки выглядят как мираж.

Сотни одинаковых замков педантично расставлены в ряды и с виду напоминают смесь классических французских замков времен ренессанса и диснеевских замков.

Все здания трехэтажные с закругленной башней и еще одной маленькой башней над входом. Стоимость каждого замка составляет от 370 000 до 350 000 долларов.

ФОТО: AFP / Scanpix

Этот своеобразный поселок или так называемый Burj Al Babas построили местные турецкие застройщики Sarot Group, вложившие в строительство 205 миллионов долларов.

В последние годы в Турции значительно выросли инфляция и курс местной валюты, турецкой лиры, который напрямую повлиял на рынок недвижимости - как местные жители, так и зарубежные инвесторы и покупатели сейчас избегают поспешных решения и приобретения недвижимости.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Всего Sarot Group хотело построить 732 здания, однако стало банкротом уже у 587-го дома и центральной постройки, где находились бы магазины, кинотеатры, рестораны, конференц-залы, помещения для встреч и детская площадка.

Этот маленький городок создавался уже с 2014 года, однако, когда в Турции начался экономический кризис, Sarot Group уже в ноябре 2018 года подало на банкротство - сейчас долги застройщика составляют 27 миллионов.

ФОТО: AFP / Scanpix

До подачи на банкротство было запланировано, что в каждом доме появится сауна и турецкая баня. В свою очередь вблизи жилых домов планировалось построить баскетбольные и футбольные площадки, теннисные корты и аквапарк.

Видео: Прогулка по "королевству призраков"

Несмотря на то, что строительство в поселке остановилось и сейчас он выглядит как город призраков, представители Sarot Group смотрят в будущее с оптимизмом. Председатель правления Мезер Йерделен утверждает, что вскоре строительство поселка возобновится.

Галерея: "Заброшенное королевство" - поселок Burj Al Babas в Турции

"Стоимость этого проекта превышает 200 миллионов долларов США. Нам нужно продать только 100 особняков, чтобы привести в порядок свои долговые обязательства.