25 сентября 2019, 7:26
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Каждому свой замок: проект на 200 миллионов долларов в Турции, в котором никто не живет
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Издалека поселок Burj Al Babas в Турции выглядит сказочным миражем - там в несколько рядов стоят более полутысячи роскошных особняков, которые, благодаря своим башням со шпилем, напоминают замки из диснеевских мультфильмов. Единственная разница в том, что в этих роскошных домах нельзя встретить ни души, пишет портал Business Insider.
Поселок из замков находится относительно глубоко в регионе провинции Северной Турции, в городе Мундурну - издалека замки выглядят как мираж.
Сотни одинаковых замков педантично расставлены в ряды и с виду напоминают смесь классических французских замков времен ренессанса и диснеевских замков.
Все здания трехэтажные с закругленной башней и еще одной маленькой башней над входом. Стоимость каждого замка составляет от 370 000 до 350 000 долларов.
Этот своеобразный поселок или так называемый Burj Al Babas построили местные турецкие застройщики Sarot Group, вложившие в строительство 205 миллионов долларов.
В последние годы в Турции значительно выросли инфляция и курс местной валюты, турецкой лиры, который напрямую повлиял на рынок недвижимости - как местные жители, так и зарубежные инвесторы и покупатели сейчас избегают поспешных решения и приобретения недвижимости.
Всего Sarot Group хотело построить 732 здания, однако стало банкротом уже у 587-го дома и центральной постройки, где находились бы магазины, кинотеатры, рестораны, конференц-залы, помещения для встреч и детская площадка.
Этот маленький городок создавался уже с 2014 года, однако, когда в Турции начался экономический кризис, Sarot Group уже в ноябре 2018 года подало на банкротство - сейчас долги застройщика составляют 27 миллионов.
До подачи на банкротство было запланировано, что в каждом доме появится сауна и турецкая баня. В свою очередь вблизи жилых домов планировалось построить баскетбольные и футбольные площадки, теннисные корты и аквапарк.
Видео: Прогулка по "королевству призраков"
Несмотря на то, что строительство в поселке остановилось и сейчас он выглядит как город призраков, представители Sarot Group смотрят в будущее с оптимизмом. Председатель правления Мезер Йерделен утверждает, что вскоре строительство поселка возобновится.
Галерея: "Заброшенное королевство" - поселок Burj Al Babas в Турции
"Стоимость этого проекта превышает 200 миллионов долларов США. Нам нужно продать только 100 особняков, чтобы привести в порядок свои долговые обязательства.
Я верю, что в ближайшие четыре-пять месяцев мы выберемся из кризиса и уже в течение 2019 года "продвинем" начатый проект", - заявил журналу Dezeen председатель правления предприятия.