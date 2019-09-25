Береговая охрана США перехватила "наркоподлодку" с 5400 кг кокаина

Береговая охрана сначала выгрузила первые примерно 450 килограммов наркотиков, а остальные оставила на самодельной подлодке контрабандистов, опасаясь, что она может стать слишком нестабильной и затонуть.

В последние четыре года наркокартели Центральной Америки и Южной Африки все больше используют частично погружаемые подлодки, чтобы доставить свою продукцию в другие страны. Строить их дорого и сложно, однако вложения отбиваются - борцы с преступностью такие подлодки обычно не замечают, если ранее не было утечки информации о планируемом маршруте.