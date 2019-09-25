Ср, 25.09.2019
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Береговая охрана США перехватила "наркоподлодку" с 5400 кг кокаина

ФОТО: ASV Krasta apsardze

Береговая охрана США перехватила частично погруженную "наркоподлодку" с более 5400 килограммами кокаина на борту, сообщает CNN.

Стоимость груза составляет более 165 миллионов долларов.

Береговая охрана сначала выгрузила первые примерно 450 килограммов наркотиков, а остальные оставила на самодельной подлодке контрабандистов, опасаясь, что она может стать слишком нестабильной и затонуть.

ФОТО: ASV Krasta apsardze

12-метровая "наркоподлодка" была изготовлена из баржи или платформы по добыче нефти, указывает Береговая охрана.

ФОТО: ASV Krasta apsardze

В последние четыре года наркокартели Центральной Америки и Южной Африки все больше используют частично погружаемые подлодки, чтобы доставить свою продукцию в другие страны. Строить их дорого и сложно, однако вложения отбиваются - борцы с преступностью такие подлодки обычно не замечают, если ранее не было утечки информации о планируемом маршруте.

В июле этого года Береговая охрана США опубликовала впечатляющее видео, на котором солдаты захватывают подобную подлодку.

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