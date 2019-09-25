Береговая охрана США перехватила "наркоподлодку" с 5400 кг кокаина

Береговая охрана США перехватила частично погруженную "наркоподлодку" с более 5400 килограммами кокаина на борту, сообщает CNN.
Стоимость груза составляет более 165 миллионов долларов.
Береговая охрана сначала выгрузила первые примерно 450 килограммов наркотиков, а остальные оставила на самодельной подлодке контрабандистов, опасаясь, что она может стать слишком нестабильной и затонуть.
12-метровая "наркоподлодка" была изготовлена из баржи или платформы по добыче нефти, указывает Береговая охрана.
В последние четыре года наркокартели Центральной Америки и Южной Африки все больше используют частично погружаемые подлодки, чтобы доставить свою продукцию в другие страны. Строить их дорого и сложно, однако вложения отбиваются - борцы с преступностью такие подлодки обычно не замечают, если ранее не было утечки информации о планируемом маршруте.
В июле этого года Береговая охрана США опубликовала впечатляющее видео, на котором солдаты захватывают подобную подлодку.
The #Florida @USCG Cutter Valiant took down a narco sub carrying 12k lbs of cocaine in the #EasternPacific, cutting approximately $165 mil from smuggler pockets.— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 24, 2019
More info and photos here: https://t.co/mSb28nTIzF pic.twitter.com/hS5kRVtV3f