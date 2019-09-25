В Иецаве жена после 40 лет брака зарезала супруга

В конце прошлой недели региональная муниципальная полиция в Иецаве получила вызов на семейный конфликт, в результате которого пострадал мужчина, сообщает передача Degpunktā.
В семье, которая ранее уже попадала в поле зрения полиции в связи с употреблением алкоголя, стражи порядка констатировали, что мужчина получил телесные повреждения, в частности, жена ударила супруга ножом.
Несмотря на то, что ножом был нанесен всего один удар, он оказался опасным для жизни - была затронута артерия. Несмотря на все попытки медиков спасти пострадавшего, он скончался.
Единственная подозреваемая - его супруга, с которой погибший прожил в браке более 40 лет, - задержана и передана в руки сотрудников Госполиции, сообщает передача.
Начат уголовный процесс, следствие продолжается.