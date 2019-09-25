Ср, 25.09.2019
Ребята, мы два года строили эту команду. Этим летом вы все мне показали, что хотите попасть в состав. Сейчас каждый играет сам за себя. Чтобы заработать очки в чемпионате нужно работать на команду. Эти очки не считаются, если ты находишься в заднице. Гиртс Анкипанс, главный тренер рижского "Динамо"

В Иецаве жена после 40 лет брака зарезала супруга

ФОТО: Pixabay

В конце прошлой недели региональная муниципальная полиция в Иецаве получила вызов на семейный конфликт, в результате которого пострадал мужчина, сообщает передача Degpunktā.

В семье, которая ранее уже попадала в поле зрения полиции в связи с употреблением алкоголя, стражи порядка констатировали, что мужчина получил телесные повреждения, в частности, жена ударила супруга ножом.

Несмотря на то, что ножом был нанесен всего один удар, он оказался опасным для жизни - была затронута артерия. Несмотря на все попытки медиков спасти пострадавшего, он скончался.

Единственная подозреваемая - его супруга, с которой погибший прожил в браке более 40 лет, - задержана и передана в руки сотрудников Госполиции, сообщает передача.

Начат уголовный процесс, следствие продолжается.

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