Ср, 25.09.2019
Этому парню всего 19 лет, но он уже вытворяет немыслимые вещи на футбольном поле. В своём дебютном матче Лиги чемпионов он оформил хет-трик, а сайт УЕФА признал его лучшим игроком недели. Знакомьтесь, норвежский талант Эрлинг Холанд! Русский TVNET

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

"Газпром-Арена", Санкт-Петербург

ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP/Scanpix

В Словении состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, где был принят ряд решений, в том числе о проведении финалов Лиги чемпионов 2021-2023, финала Лиги Европы-2021 и Суперкубка УЕФА 2021.

Финальный поединок Лиги чемпионов в 2021 году состоится на 68-тысячной "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Единственным конкурентом Санкт-Петербурга считался немецкий Мюнхен, который получил право на проведение финала Лиги чемпионов в 2022 году. Также было решено, что финал ЛЧ-2022/2023 состоится 90-тысячном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Для России это будет третий опыт проведения финалов еврокубков. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА (Марсель - Парма), в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов (Манчестер Юнайтед - Челси).

Также было решено, что финал Лиги Европы-2020/2021 состоится в испанской Севилье, а матч за Суперкубок УЕФА 2021 в Белфасте.

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