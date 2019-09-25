Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Финальный поединок Лиги чемпионов в 2021 году состоится на 68-тысячной "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Единственным конкурентом Санкт-Петербурга считался немецкий Мюнхен, который получил право на проведение финала Лиги чемпионов в 2022 году. Также было решено, что финал ЛЧ-2022/2023 состоится 90-тысячном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Для России это будет третий опыт проведения финалов еврокубков. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА (Марсель - Парма), в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов (Манчестер Юнайтед - Челси).