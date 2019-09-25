Ср, 25.09.2019
Ребята, мы два года строили эту команду. Этим летом вы все мне показали, что хотите попасть в состав. Сейчас каждый играет сам за себя. Чтобы заработать очки в чемпионате нужно работать на команду. Эти очки не считаются, если ты находишься в заднице. Гиртс Анкипанс, главный тренер рижского "Динамо"

В Айзпутском крае местные крестьяне помогли потушить пожар в жилом доме

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 24 сентября, в волости Циравас Айзпутского края с помощью местных крестьян был потушен пожар в жилом доме, сообщает агентство LETA.

О пожаре спасателям сообщили в 14:29. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит одна сторона полутораэтажного здания и чердачный этаж на площади в 350 квадратных метров.

В тушении пожара приняли участие и местные крестьяне, которые с помощью тракторной техники привезли воду.

Незадолго до 22 часов работы на месте событий были закончены.

Всего VUGD получила 36 вызовов - 10 на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

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