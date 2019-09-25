В Айзпутском крае местные крестьяне помогли потушить пожар в жилом доме

О пожаре спасателям сообщили в 14:29. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит одна сторона полутораэтажного здания и чердачный этаж на площади в 350 квадратных метров.

В тушении пожара приняли участие и местные крестьяне, которые с помощью тракторной техники привезли воду.

Незадолго до 22 часов работы на месте событий были закончены.