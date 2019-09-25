В Айзпутском крае местные крестьяне помогли потушить пожар в жилом доме

Во вторник, 24 сентября, в волости Циравас Айзпутского края с помощью местных крестьян был потушен пожар в жилом доме, сообщает агентство LETA.
О пожаре спасателям сообщили в 14:29. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит одна сторона полутораэтажного здания и чердачный этаж на площади в 350 квадратных метров.
В тушении пожара приняли участие и местные крестьяне, которые с помощью тракторной техники привезли воду.
Незадолго до 22 часов работы на месте событий были закончены.
Всего VUGD получила 36 вызовов - 10 на тушение пожаров, 19 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.