"Она - 22-летняя социопатка из Украины": семья в США бросила свою приемную дочь

45-летняя Кристин Барнетт стала приемной матерью уроженки Украины Наталии Грации. Женщину обвиняют в том, что та в 2013 году оставила свою приемную дочь одну, когда ей было всего лишь девять лет. Приемные родители Наталии сбежали из Индианы в Канаду.

После этого ее семья, возможно, прекратила какие либо контакты со своей приемной дочерью. Родители лишь платили за квартиру, в которой проживала девочка, но по-другому семья никак финансово не поддерживала девочку.

Полиция отмечает, что Наталия на протяжении трех лет жила в квартире одна, несмотря на то, что девочка является инвалидом - у нее дварфизм редкого вида. Рост Наталии составлял лишь неполный метр, у нее так же были проблемы с хождением.

Однако Кристин уверена, что на самом деле жертвами в этой истории оказались она и ее семья. По словам женщины, на самом деле Наталии было 22 года, а не девять лет, когда приемные родители оставили ее одну в квартире. Женщина утверждает, что девочка терроризировала всю ее семью - угрожала убить во сне и подливала отбеливатель в кофе Кристин.

"Она постоянно говорила, что хочет убить членов семьи, завернуть трупы в одеяла и спрятать во дворе. Посреди ночи она стояла у нашей кровати и смотрела на нас. Нам пришлось спрятать все острые предметы дома", - заявила в интервью Барнетт.

"Я видела, как она в мой кофе подливает химикаты, отбеливатель, средство для мытья посуды и прочее, и я ее спросила: что ты делаешь? Она спокойно ответила, что пытается меня отравить".

Наталия была уже взрослой женщиной, поскольку у нее был менструальный цикл и не было молочных зубов.

"Она не выросла даже на пару сантиметров, что обычно случается с ребенком, страдающим от дварфизма", - указала Кристин.

Барнет со своим мужем Майклом адоптировали Наталию в 2010 году. По словам Кристин, вскоре у нее стали появляться подозрения в том, что все совсем не так, как казалось в начале. Например, однажды, когда Наталия мылась в ванне, приемная мать заметила, что у девочки полностью выросли волосы на интимных местах.

Наталии также были проведены тесты на плотность костной ткани, которые доказали, что девочке как минимум 14 лет. Кристин тогда начала покупать девочке одежду "по возрасту". После этого психическое здоровье девочки стало ухудшаться.

Мать заявила, что Наталия мазала стены своими выделениями, высказывала угрозы смерти и даже пыталась толкнуть Кристин на электрический забор во время семейной поездки в честь дня рождения в 2012 году.

Между тем, согласно информации ABC7, в начале этого года 43-летний муж Кристин Майкл рассказал детективам, что они с женой законно изменили возраст Наталии и сама Кристин просила всем говорить, что девочке 22 года, несмотря на то, что она выглядит младше.

В 2014 году полиция допросила Наталию и она им сказала, что "не видела Барнеттов с момента их переезда в Канаду".

Кристин твердо оспаривает выдвинутые против нее обвинения, заявляя, что ее приемная дочь "психически больна".