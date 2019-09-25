Три овоща, которые помогут очистить и защитить от болезней почки
В аптеках сегодня имеется огромное количество всевозможных препаратов, но подчас мы забываем о простых продуктах, которые могут помочь в профилактике многих заболеваний, в том числе связанных с почками.
По мнению специалистов, если добавить в ежедневный рацион некоторые овощи, то можно снизить риск возникновения болезней почек. В первую очередь, речь идет о капусте. Этот полезный продукт содержит фитохимические элементы, которые способствуют выведению токсинов из организма, а следовательно - очищению почек.
Для профилактики заболеваний, связанных с почками, также подойдет спаржа. Кроме всего прочего, в ней содержится огромное количество витаминов А и C.
Нельзя не сказать и о луке, о полезных свойствах которого известно давно. Лук богат флавоноидами и кверцетином, помогающими выводить из почек вредные и токсичные вещества, а также, как и спаржа, поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, пишет газета «Московский комсомолец».
Напомним, что западные ученые также посоветовали употреблять лук, приготовленный на пару, с чесноком для профилактики рака груди.
Кроме того, если вы хотите поддерживать здоровье своих почек и организма в целом, специалисты рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, сладостей и фастфуда.