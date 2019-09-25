Берега канала Центрального рынка "отремонтируют" за 650 000 евро

Чтобы устранить аварийное состояние берегов городского канала на территории Рижского Центрального рынка, необходимо 650 000 евро.
Сегодня, 25 сентября, департамент городской собственности Рижской думы запросил предоставить необходимые средства при рассмотрении ежегодных поправок к бюджету текущего года.
В эту сумму входят не только строительные работы, но и разработка проекта, авторский и строительный надзор.
Работы будут производиться на участке протяженностью примерно 85 м уже в этом году, чтобы в зимний сезон состояние объекта не ухудшилось и не возникло новых повреждений.
Речь идет о территории в зоне доставки Центрального рынка и погребов со стороны автовокзала. Сейчас эта территория огорожена.
По словам представителей департамента, не ясно, будут ли реализованы ранее запланированные проекты ревитализации берегов канала. В конце мая комитет городской собственности Рижской думы решил приостановить выделение 30 млн евро на этот крупный проект.