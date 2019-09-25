Берега канала Центрального рынка "отремонтируют" за 650 000 евро

Сегодня, 25 сентября, департамент городской собственности Рижской думы запросил предоставить необходимые средства при рассмотрении ежегодных поправок к бюджету текущего года.

В эту сумму входят не только строительные работы, но и разработка проекта, авторский и строительный надзор.

Работы будут производиться на участке протяженностью примерно 85 м уже в этом году, чтобы в зимний сезон состояние объекта не ухудшилось и не возникло новых повреждений.

Речь идет о территории в зоне доставки Центрального рынка и погребов со стороны автовокзала. Сейчас эта территория огорожена.