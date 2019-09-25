Стиль благотворительного бала в Риге: достойно мечты любой принцессы!

Среди почетных гостей мероприятия были мэр Риги Олег Буров, депутат Европарламента от Латвии А. Америкс, руководитель делегации Москвы на фестивале "Дни Москвы в странах Балтии", министр правительства Москвы Сергей Черемин и многие другие. Приветствуя гостей и организаторов,

мэр Риги отметил важное значение Балтийского бала для культурной жизни Латвии, а также для развития не только культурных, но и деловых связей со странами Балтийского региона.

По традиции, бал начался выходом дебютантов, которые кроме торжественного полонеза исполнили веселую кадриль, за что удостоились продолжительных аплодисментов. После официального открытия гости с энтузиазмом присоединились к дебютантам, танцуя вальсы и галопы в сопровождении симфонического оркестра, которым с блеском дирижировал маэстро Андрей Лебедев из московского музыкального театра "Новая Опера". Позднее, на гала-концерте, гости бала сполна насладились чудесными голосами великолепной Вероники Джиоевой, солистки Большого театра, и немецкой оперной дивы Нади Михаэль, которые исполнили арии из опер Моцарта, Дворжака и Оффенбаха. Танцевальную программу продолжили музыканты Jelgavas Big Band - настала пора фокстротов, танго, румбы и ча-ча-ча.

Было ещё много музыкальных и вокальных сюрпризов, и даже ведущий Бала Ивар Калныньш - его партнером была знаменитая балерина Илзе Лиепа - спел для гостей.

ФОТО: publicitātes

Балтийский бал, по традиции, благотворительный. Бенефициаром в этом году была выбрана известная музыкальная школа имени Эмиля Дарзиня. Перед гостями вместе с симфоническим оркестром блестяще выступил ее ученик - скрипач-вундеркинд Даниил Булаев. Порадовал гостей своим выступлением и известный пианист, выпускник школы Андрей Осокин.

Во время бала было собрано 8 000 евро, которые, по признанию директора школы, позволят приобрести два фортепиано для ее учеников.

По словам организаторов, генерального директора SIA Baltic Ball Ирины Москвиной и генерального директора компании "Венский Бал Москва" Александра Смагина, уже после окончания бала его гостья г-жа Агнесса Лежнина сообщила, что хотела бы сделать пожертвование в размере 2 000 евро, тем самым увеличив собранную на благотворительность сумму с 8 до 10 тысяч евро. Организаторы выражают благодарность г-же Лежниной за столь благородный поступок. С помощью таких замечательных гостей Балтийский бал активно участвует в благотворительной деятельности.

Балтийский бал в Риге - яркое, элегантное событие, украшающее культурную и светскую жизнь столицы Латвии.