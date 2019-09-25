Ср, 25.09.2019
11 голов в 8 матчах чемпионата Австрии, хет-трик в Кубке и хет-трик в Лиге чемпионов. Всего же, после старта сезона, Эрлинг Холанд оформил уже 4 хет-трика. В чемпионате Латвии футболисты за весь сезон с трудом могут столько забить. Русский TVNET

В Риге появится Украинский сад

Тихий сад осенью

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Рижская дума поддержала идею присвоения части рижского Тихого сада параллельного названия - Украинский сад, выяснило агентство LETA в столичном самоуправлении.

С такой просьбой в самоуправление обратился посол Украины в Латвии Александр Мищенко, который это название предлагал присвоить скверу между улицами Лачплеша и Фирса Садовникова.

Однако комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды отдала предпочтение территории Тихого сада.

Тихий сад расположен в Латгальском предместье столицы, в окружении улиц Католю, Лаздонас, Даугавпилс и Екабпилс.

Планируется, что Украинский сад будет располагаться на улице Екабпилс. Общая площадь парка составляет 4,73 га.

В Киеве уже создан и благоустроен Латвийский сквер.

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