В Риге появится Украинский сад

Рижская дума поддержала идею присвоения части рижского Тихого сада параллельного названия - Украинский сад, выяснило агентство LETA в столичном самоуправлении.
С такой просьбой в самоуправление обратился посол Украины в Латвии Александр Мищенко, который это название предлагал присвоить скверу между улицами Лачплеша и Фирса Садовникова.
Однако комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды отдала предпочтение территории Тихого сада.
Тихий сад расположен в Латгальском предместье столицы, в окружении улиц Католю, Лаздонас, Даугавпилс и Екабпилс.
Планируется, что Украинский сад будет располагаться на улице Екабпилс. Общая площадь парка составляет 4,73 га.
В Киеве уже создан и благоустроен Латвийский сквер.