В Риге появится Украинский сад

С такой просьбой в самоуправление обратился посол Украины в Латвии Александр Мищенко, который это название предлагал присвоить скверу между улицами Лачплеша и Фирса Садовникова.

Однако комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды отдала предпочтение территории Тихого сада.

Тихий сад расположен в Латгальском предместье столицы, в окружении улиц Католю, Лаздонас, Даугавпилс и Екабпилс.

Планируется, что Украинский сад будет располагаться на улице Екабпилс. Общая площадь парка составляет 4,73 га.