Новый руководитель Maxima в Эстонии: Lidl никого не съест на рынке

По словам Волкаса, в Эстонии Maxima занимает крепкое второе место.

"Мы растем, и сеть конкурента Coop тоже растет. Мы хотим сохранить второе место, но у нас нет амбиций стать первыми. Конечно, мы хотим расти, но через магазины нового формата, например, расширение экспресс-магазинов и уже имеющихся торговых точек", - отметил он.

Вместе с тем руководитель Maxima сообщил, что его не тревожит тот факт, что торговая сеть Lidl скупает недвижимость по всей Эстонии и все молча готовятся к их открытию.

"Во-первых, мне приятно, что Lidl приходит в Эстонию. Они принесут конкуренцию, поэтому все должны напрячься и, в итоге, выиграет потребитель. Я не думаю, что кто-то закроется, когда они придут. Никто не закроет двери, поскольку у всех здесь своя концепция, а у Lidl другая концепция", - пояснил Волкас.

По его словам, Lidl возьмет свою часть в Эстонии, но их концепция совершенно иная.

"У них есть свои торговые марки, и они особо не торгуют местным товаром. То есть, да, свою долю рынка они захватят, но я считаю, что локальность для эстонцев важнее, этого Lidl не предлагает, а потому никто из имеющихся игроков не выпадет", - сказал менеджер.

Он признал, что пока находить работников предприятию в Эстонии очень сложно.