Мужчина сдал на обслуживание кольцо стоимостью 6500 евро. Сотрудница заложила его в ломбард

Прибыв на место происшествия, стражи порядка начали выяснять обстоятельства происшествия.

Как оказалось, в августе этого года мужчина, вызвавший полицию, сдал на обслуживание в магазин ювелирных изделий три кольца. Два из них мужчина получил назад, а третье кольцо сотрудница магазина ему не вернула, придумывая разные отговорки.

Когда мужчина понял, что ценное кольцо, приблизительная стоимость которого составляет 6 500 евро, назад не получит, он обратился за помощью в полицию.

Полицейские доставили обе стороны - мужчину и сотрудницу магазина - в участок для дачи показаний.

Женщина призналась полицейским и пострадавшему, что у нее финансовые проблемы, поэтому она заложила кольцо в ломбард.

Выяснив адрес ломбарда, сотрудники Госполиции отправились за кольцом и вернули его.

Принимая во внимание произошедшее, против женщины был начат уголовный процесс по 1 ч. ст. 179 Уголовного закона о присвоении чужого имущества.

За такое преступление наказывают лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или денежным штрафом, с или без конфискации имущества.