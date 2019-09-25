Ср, 25.09.2019
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Мужчина сдал на обслуживание кольцо стоимостью 6500 евро. Сотрудница заложила его в ломбард

ФОТО: Pixabay

Во вторник, 24 сентября, сотрудники Рижского латгальского участка Госполиции получили вызов в один из ювелирных магазинов в центре Риги - по непонятным причинам продавец отказывалась вернуть клиенту его кольцо. 

Прибыв на место происшествия, стражи порядка начали выяснять обстоятельства происшествия.

Как оказалось, в августе этого года мужчина, вызвавший полицию, сдал на обслуживание в магазин ювелирных изделий три кольца. Два из них мужчина получил назад, а третье кольцо сотрудница магазина ему не вернула, придумывая разные отговорки. 

Когда мужчина понял, что ценное кольцо, приблизительная стоимость которого составляет 6 500 евро, назад не получит, он обратился за помощью в полицию. 

Полицейские доставили обе стороны - мужчину и сотрудницу магазина - в участок для дачи показаний.

Женщина призналась полицейским и пострадавшему, что у нее финансовые проблемы, поэтому она заложила кольцо в ломбард.

Выяснив адрес ломбарда, сотрудники Госполиции отправились за кольцом и вернули его. 

Принимая во внимание произошедшее, против женщины был начат уголовный процесс по 1 ч. ст. 179 Уголовного закона о присвоении чужого имущества.

За такое преступление наказывают лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или денежным штрафом, с или без конфискации имущества.

Против женщины была применена мера пресечения, несвязанная с лишением свободы.

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