Мужчина сдал на обслуживание кольцо стоимостью 6500 евро. Сотрудница заложила его в ломбард

Во вторник, 24 сентября, сотрудники Рижского латгальского участка Госполиции получили вызов в один из ювелирных магазинов в центре Риги - по непонятным причинам продавец отказывалась вернуть клиенту его кольцо.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка начали выяснять обстоятельства происшествия.
Как оказалось, в августе этого года мужчина, вызвавший полицию, сдал на обслуживание в магазин ювелирных изделий три кольца. Два из них мужчина получил назад, а третье кольцо сотрудница магазина ему не вернула, придумывая разные отговорки.
Когда мужчина понял, что ценное кольцо, приблизительная стоимость которого составляет 6 500 евро, назад не получит, он обратился за помощью в полицию.
Полицейские доставили обе стороны - мужчину и сотрудницу магазина - в участок для дачи показаний.
Женщина призналась полицейским и пострадавшему, что у нее финансовые проблемы, поэтому она заложила кольцо в ломбард.
Выяснив адрес ломбарда, сотрудники Госполиции отправились за кольцом и вернули его.
Принимая во внимание произошедшее, против женщины был начат уголовный процесс по 1 ч. ст. 179 Уголовного закона о присвоении чужого имущества.
За такое преступление наказывают лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или денежным штрафом, с или без конфискации имущества.
Против женщины была применена мера пресечения, несвязанная с лишением свободы.