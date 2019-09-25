Чт, 26.09.2019
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"Динамо" проиграло в Ярославле и завершило выездную серию без набранных очков

Кристерс Гудлевскис

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рижское "Динамо" поражением от ярославского "Локомотива" (0:4) завершило вторую выездную серию игр в этом сезоне.

В первые 20 минут у рижан было несколько полумоментов для того, чтобы открыть счёт, но на высоте был голкипер хозяев Илья Коновалов. За 5 минут до конца первого периода Павел Красковский оказался первым на добивании и отправил шайбу в ворота Кристерса Гудлевскиса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@p.k_63 вывел нас вперёд! 💪🏻 #ЛОКДРГ

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В середине второго периода Максим Осипов удвоил преимущество "Локомотива", а за 5 секунд до конца второй 20-минутки Николай Коваленко довёл счёт до 3:0.

Заключительный период также прошёл под давлением хозяев, которые на 6-й минуте поразили ворота Гудлевскиса в четвёртый раз. На этот раз шайбу забросил Стефан Да Коста. В оставшееся время рижанам не удалось переломить ход игры. Таким образом, команда Гирта Анкипанса потерпела четвёртое поражение подряд.

Напомним, что это шестая выездная игра "Динамо" в этом сезоне - в каждой из них рижане потерпели поражение. Если первая выездная серия для "Динамо" закончилась тремя поражениями и разницей забитых и пропущенных шайб - 3:16, то сейчас разница - 2:14. Итого: 30 пропущенных шайб в шести матчах на выезде. Многовато...

Отметим, что перед этим матчем руководство "Локомотива" объявило об отставке главного тренера Крейга Мактавиша. Причина: неудовлетворительные результаты команды. Интересно, а руководство "Динамо" устраивают последние результаты команды?

Этим матчем "Динамо" завершило вторую выездную серию игр в этом сезоне. Теперь подопечных Гирта Анкипанса ожидают матчи со СКА и "Авангардом", которые пройдут в Риге 30 сентября и 2 октября.

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