Модные новинки Christian Dior: живой сад, или Посвящение сестре Диора Катрин
Показ Christian Dior, открывший Неделю моды в Париже, прошел среди 164 живых деревьев, которые затем будут посажены в разных уголках французской столицы. Мария Грация Кьюри посвятила новую весенне-летнюю коллекцию младшей сестре Кристиана Диора - Катрин.
Словно не по подиума, а по настоящему саду прогуливались модели в шелковых и хлопковых нарядах и плетеных шляпках.
Главной изюминкой коллекции стали цветочные принты, созданные из живых растений с помощью особой техники, включающей термическую обработку.
Смотрите, какая красота!
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