Чт, 26.09.2019
На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может, кстати, только один человек. На меня давить может только мой сын, которому 6 лет. Владимир Зеленский, президент Украины, о возможном давлении Трампа

Наряд дня: Меган Маркл в неожиданном оливковом в восточном стиле
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ФОТО: SIPA/Scanpix

Как известно, в эти дни герцог и герцогиня Сассекские находятся с официальным визитом в Южной Африке, и мы продолжаем наблюдать за нарядами из гардероба супруги принца Гарри, которые она выбрала для этого турне. На сей раз они очень неожиданные.

После посещения старейшего памятника в Кейптауне королевская пара отправилась в мечеть, и наряд для этого герцогиня подобрала соответствующий - длинное платье-сафари оливкового цвета, которое она затем дополнила белым платком, чтобы покрыть голову.

ФОТО: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

Второй наряд этого дня от герцогини Сассекской - платье-сарафан Martin Grant, которое, если вы помните,она ужепоявлялась на пляже в Сиднее.

ФОТО: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

ФОТО: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

ФОТО: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

ФОТО: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

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