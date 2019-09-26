Наряд дня: Меган Маркл в неожиданном оливковом в восточном стиле

Как известно, в эти дни герцог и герцогиня Сассекские находятся с официальным визитом в Южной Африке, и мы продолжаем наблюдать за нарядами из гардероба супруги принца Гарри, которые она выбрала для этого турне. На сей раз они очень неожиданные.