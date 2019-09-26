Наряд дня: Меган Маркл в неожиданном оливковом в восточном стиле
Как известно, в эти дни герцог и герцогиня Сассекские находятся с официальным визитом в Южной Африке, и мы продолжаем наблюдать за нарядами из гардероба супруги принца Гарри, которые она выбрала для этого турне. На сей раз они очень неожиданные.
После посещения старейшего памятника в Кейптауне королевская пара отправилась в мечеть, и наряд для этого герцогиня подобрала соответствующий - длинное платье-сафари оливкового цвета, которое она затем дополнила белым платком, чтобы покрыть голову.
Второй наряд этого дня от герцогини Сассекской - платье-сарафан Martin Grant, которое, если вы помните,она ужепоявлялась на пляже в Сиднее.
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