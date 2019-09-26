В рижской школе объявлен карантин в связи со вспышкой гепатита А

SPKC допускает, что заболевание, возможно, могло быть завезено из-за границы, когда семья вернулась с отдыха в стране, где гепатит А распространен. В последние годы болезнь не была характерна для Латвии, поэтому у детей против нее не выработался иммунитет, сообщает агентство LETA.

Перевощиков указал, что у детей это заболевание проходит в легкой форме. В свою очередь администрация школы призвала школьников быть осторожными и соблюдать нормы гигиены.

Представитель SPKC также признал, что сейчас в Латвии наблюдается рост числа заболеваний различными инфекциями. "Групповые вспышки с пятью или более пациентами - хороший индикатор. Если ранее было [примерно] 60 вспышек в течение двух лет, то сейчас их уже 74. Мы говорим о вдвое выросшем числе вспышек", - отметил Перевощиков.