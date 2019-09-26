Полиция в четверг будет усиленно контролировать дорожное движение

Госполиция сегодня на всей территории Латвии будет усиленно контролировать дорожное движение в рамках Европейского дня без погибших и пострадавших в ДТП, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Эта акция проводится в странах ЕС уже в четвертый раз.
Полиция во время рейдов будет уделять усиленное внимание использованию ремней безопасности и детских сидений, трезвости водителей и соблюдению скорости.
В Европе в автоавариях ежедневно погибает около 70 человек. В Латвии до 23 сентября в ДТП погибли 92 человека, а 340 получили тяжелые травмы. В прошлом году за такой же период в ДТП погиб 91 человек, тяжелые травмы получили 402.
В прошлом году в Латвии 26 сентября прошло без погибших и тяжело пострадавших в ДТП.