"Не гладьте радиоактивных щенков!": животные в Чернобыле живут как в фильме про апокалипсис

Когда в 1986 году произошла атомная катастрофа в Чернобыле, жители из ближайшей округи были эвакуированы. В спешке многие из них оставили дома своих домашних животных, потомки которых сейчас обживают заброшенную территорию, пишет портал Vice.

Оставленные в Чернобыле животные, как в фильмах про апокалипсис, одни бродят по заброшенным городам в закрытой зоне - на территории почти в три тысячи квадратных метров по-прежнему высокий уровень радиации.

Галерея: Собаки Чернобыля

В 2019 году особую популярность получил сериал телекомпании НВО про чернобыльскую катастрофу.

После него Чернобыль пережил крупнейший за последние годы наплыв туристов - туда за славой едут и популярные инфлюенсеры.

Режиссер американских документальных фильмов Дрю Сканлон отправился запечатлеть этих животных в фильме "Чернобыльские щенки" - во время экспедиции он встретил часть из, как считают, около 900 бродячих собак.

Бродячие собаки - часть операции по восстановлению популяции животных в этой зоне, где людей практически нет.

В последнее десятилетие закрытую территорию начали обживать и дикие животные, к примеру, волки, лоси и кабаны.

Чтобы территорию могли обжить люди, нужно подождать еще минимум 20 тысяч лет.

Людей, которые отправляются на экскурсию в Чернобыль, призывают не гладить чернобыльских собак и щенков, насколько бы милыми они ни были.

Щенки на заброшенной территории очень дружелюбны и хотят внимания и прикосновений посетителей, однако в их шкуре присутствуют радиоактивные частицы, которые серьезно вредят здоровью человека.

ФОТО: Dogs of Chernobyl

Сейчас собираются и пожертвования для заботы о чернобыльских собаках -

в рамках пятилетней программы им обеспечивается медицинская забота, их вакцинируют, чипируют, кормят и, конечно, ласкают.

На территории действует Фонд чистого будущего (Clean Futures Fund), который заботится о том, чтобы работники в Чернобыле не заразились бешенством, которое могут переносить бродячие собаки, и организация "Собаки Чернобыля ("Dogs of Chernobyl"), участники которой исследуют, как на животных влияет радиоактивное излучение.

ФОТО: Dogs of Chernobyl

"Бешенство опасно как для людей, так и для животных. Вакцинируя бродячих собак, мы защищаем примерно 3500 работников АЭС, которые сталкиваются с ними ежедневно", - указала представитель фонда Джулия Сандерс.

"Если собаки здоровы, работники могут о них позаботиться и обеспечить их благосостояние.

Это важно, так как число собак увеличивается, но их жизни угрожает нехватка корма и крыши над головой, особенно в холодные зимы",

- рассказала Сандерс.

Некоторым собакам выделены особые ошейники, оборудованные сенсорами радиации и GPS-приемниками. Таким способом происходит мониторинг излучения в различных точках зоны и создается особая карта уровней радиации.

ФОТО: Clean Futures Fund

Эксперты указывают, что пока не совсем понятно, какой вред радиация наносит здоровью животных, но ясно одно - в течение последних 30 лет популяция диких животных в закрытой зоне значительно увеличилась.

Среди ученых нет единого мнения о том, как уровень радиации влияет на зверей -

в некоторых исследованиях открылся высокий риск заболевания катарактой среди диких волков, в некоторых - альбинизм у птиц.

Чтобы помочь организации выполнять ее миссию и позаботиться о чернобыльских собаках и щенках, средства можно пожертвовать ЗДЕСЬ!