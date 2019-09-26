Алдермане об образовании на латышском: дети не должны лишиться этнических корней

Намерение правящей коалиции на всех уровнях образования полностью перейти на обучение на государственном языке следует расценивать в основном положительно, но в связи с реформами в образовании не должен полностью исчезнуть этнический элемент, дети не должны лишиться этнических корней. Такое мнение на Латвийском радио высказала председатель комитета по вопросам образования, культуры и спорта Рижской думы Эйжения Алдермане ("Честь служить Риге").
Она подчеркнула, что потенциальные реформы должны быть постепенными и качественными, чтобы не случилось так, что требования к образованию изменились за один день и от этого пострадали бы дети.
Руководитель комитета подчеркнула, что в настоящее время такой план качественно осуществить невозможно, потому что нет учителей, которые могли бы учить детей в детских садах на латышском языке.
Она отметила, что в систему образования приходит мало молодых педагогов, а для задуманной реформы необходимы учителя, которые являются "качественными носителями латышского языка".
Как сообщалось, ранее правящая коалиция, рассматривая предложение национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) о том, чтобы самоуправления обеспечили в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможности обучаться на латышском языке, договорилась, что на всех уровнях образования должен быть осуществлен переход на обучение на латышском языке.
Соответствующий план должно разработать Министерство образования и науки.
Лидер VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс назвал это решение историческим и добавил, что возглавляемая им партия будет и дальше делать все возможное, чтобы переход произошел как можно быстрее. По словам Дзинтарса, пока не известно, когда будут введены изменения.
Ранее представители нацобъединения заявили, что нередко самоуправление рядом с местом жительства может предложить родителям ребенка только место в детском саду, где нет программы на госязыке. Соответственно латышская семья должна либо возить ребенка в сад далеко от дома, либо платить за частный детсад, либо отдать ребенка в сад, где обучение проходит на русском языке.