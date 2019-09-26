Алдермане об образовании на латышском: дети не должны лишиться этнических корней

Она подчеркнула, что потенциальные реформы должны быть постепенными и качественными, чтобы не случилось так, что требования к образованию изменились за один день и от этого пострадали бы дети.

Руководитель комитета подчеркнула, что в настоящее время такой план качественно осуществить невозможно, потому что нет учителей, которые могли бы учить детей в детских садах на латышском языке.

Она отметила, что в систему образования приходит мало молодых педагогов, а для задуманной реформы необходимы учителя, которые являются "качественными носителями латышского языка".

Как сообщалось, ранее правящая коалиция, рассматривая предложение национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) о том, чтобы самоуправления обеспечили в каждом муниципальном дошкольном учреждении возможности обучаться на латышском языке, договорилась, что на всех уровнях образования должен быть осуществлен переход на обучение на латышском языке.

Соответствующий план должно разработать Министерство образования и науки.

Лидер VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс назвал это решение историческим и добавил, что возглавляемая им партия будет и дальше делать все возможное, чтобы переход произошел как можно быстрее. По словам Дзинтарса, пока не известно, когда будут введены изменения.