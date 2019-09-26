Преждевременно скончался гитарист Linga и Huskvarn Эдгар Каукис

"Это грустный день для меня и всех остальных, кто знал Эдгара или Черного (Melnais)... У его гитары сегодня порвались струны", - написал он на своей странице в Facebook.

Эдгар Каукис играл на гитаре с 16 лет. С 1990 по 1996 год он был участником легендарной метал-группы Huskvarn. С 1996 года играл гранж-рок в коллективе Gelousy. В качестве сессионного музыканта выступал с Иевой Акуратере, Exit, Moral Free и т.д.

В последние годы был гитаристом Linga.

Еще на прошлой неделе Эдгар вместе с Linga принимал участие в латгальском фестивале "Upītes uobeļduorzs".

Причина смерти не сообщается.

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