Чт, 26.09.2019
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Преждевременно скончался гитарист Linga и Huskvarn Эдгар Каукис

Edgars Ķauķis (Linga) latgaliešu mūzikas un dzejas festivālā "Upītes uobeļduorzs" (2019)

ФОТО: Salvis Mass

25 сентября, в среду, преждевременно ушел из жизни музыкант Эдгар Каукис (Edgars Ķauķis). Об этом сообщил его коллега Свен Линга. 

"Это грустный день для меня и всех остальных, кто знал Эдгара или Черного (Melnais)... У его гитары сегодня порвались струны", - написал он на своей странице в Facebook.

Эдгар Каукис играл на гитаре с 16 лет. С 1990 по 1996 год он был участником легендарной метал-группы Huskvarn. С 1996 года играл гранж-рок в коллективе Gelousy. В качестве сессионного музыканта выступал с Иевой Акуратере, Exit, Moral Free и т.д.

В последние годы был гитаристом Linga. 

Еще на прошлой неделе Эдгар вместе с Linga принимал участие в латгальском фестивале "Upītes uobeļduorzs".

Причина смерти не сообщается. 

Редакция TVNET приносит искренние соболезнования родным и близким! 

Эдгар Каукис (Linga)

ФОТО: Salvis Mass

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