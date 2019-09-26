Меньгелсоне вводит в заблуждение о пособиях по безработице

Пособие - 100% от зарплаты?

Сейчас у социально застрахованных людей есть право получать пособие по безработице всего девять месяцев - оно разделено на три этапа по три месяца, и размер каждого следующего пособия меньше. "В первом - 100%, потом 75%, потом 50% от зарплаты", - сказала Меньгелсоне.

Упомянутое гендиректором LDDK процентуальное разделение правильное, однако утверждение о его размере ложно. Из сказанного ей выходит, что человек первые три месяца в статусе безработного получает ту же самую сумму, какой была его зарплата, но это не так.

Пособие по безработице подсчитывают, принимая во внимание официальный стаж работы. Если отработано 30 лет и более, пособие составляет 65% от средней зарплаты или того, что человек получает "на бумаге". Однако, если стаж работы составляет от одного до девяти лет, то размер пособия - всего 50%. Это означает, что людям с рабочим стажем до девяти лет и средней зарплатой "на бумаге" 600 евро (или 462 евро на руки и нет иждивенцев), в первые три месяца полагается пособие в размере всего 300 евро. В свою очередь в последние три - только 150 евро. Людям с 600 евро "на бумаге" и стажем свыше 30 лет - соответственно 390 евро в месяц в начале и 195 евро в конце.

Платили ли во время кризиса пособие год?

"В свою очередь, если страхование тянется уже ближе к году, и вспомним, что во время кризиса это был именно год, то получаются такие последствия, когда говорят - позвони мне через каких четыре месяца, может быть, я буду готов говорить. И нет интереса опять идти на рынок труда", - так, критикуя слишком долгий период выплаты пособия, сказала Меньгелсоне. Позднее в ходе передачи она также отметила, что перед кризисом срок выплаты пособия был шесть месяцев. Однако ни первое, ни второе число не соответствует правде - пособие никогда не платилось год и никогда шесть месяцев.

Как проинформировала Госслужба социального страхования, до конца 2007 года срок выплаты пособия составлял девять месяцев, столько же, сколько и сейчас. В начале 2008 года вступила в силу норма, которая в зависимости от рабочего стажа устанавливала различные периоды - 4,6 или 9 месяцев. Во время кризиса на полтора года всем восстановили девятимесячный период, постановив при этом, что в последние месяцы человек не может получать больше 45 латов в месяц. В свою очередь в 2013 году вступил в силу нынешний порядок о девяти месяцах для всех.

Когда изменения вступят в силу?