Меньгелсоне вводит в заблуждение о пособиях по безработице
Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) поддержала план Министерства благосостояния снизить размер и срок выплаты пособий по безработице. Гендиректор организации Лига Меньгелсоне защищала его 23 сентября в передаче Preses klubs телеканала TV24, назвав предложение "очень логичным и соответствующим ситуации". Однако каковы аргументы Меньгелсоне? Re:Check пришел к выводу - они ошибочны и не соответствуют правде.
Пособие - 100% от зарплаты?
Сейчас у социально застрахованных людей есть право получать пособие по безработице всего девять месяцев - оно разделено на три этапа по три месяца, и размер каждого следующего пособия меньше. "В первом - 100%, потом 75%, потом 50% от зарплаты", - сказала Меньгелсоне.
Упомянутое гендиректором LDDK процентуальное разделение правильное, однако утверждение о его размере ложно. Из сказанного ей выходит, что человек первые три месяца в статусе безработного получает ту же самую сумму, какой была его зарплата, но это не так.
Пособие по безработице подсчитывают, принимая во внимание официальный стаж работы. Если отработано 30 лет и более, пособие составляет 65% от средней зарплаты или того, что человек получает "на бумаге". Однако, если стаж работы составляет от одного до девяти лет, то размер пособия - всего 50%. Это означает, что людям с рабочим стажем до девяти лет и средней зарплатой "на бумаге" 600 евро (или 462 евро на руки и нет иждивенцев), в первые три месяца полагается пособие в размере всего 300 евро. В свою очередь в последние три - только 150 евро. Людям с 600 евро "на бумаге" и стажем свыше 30 лет - соответственно 390 евро в месяц в начале и 195 евро в конце.
Платили ли во время кризиса пособие год?
"В свою очередь, если страхование тянется уже ближе к году, и вспомним, что во время кризиса это был именно год, то получаются такие последствия, когда говорят - позвони мне через каких четыре месяца, может быть, я буду готов говорить. И нет интереса опять идти на рынок труда", - так, критикуя слишком долгий период выплаты пособия, сказала Меньгелсоне. Позднее в ходе передачи она также отметила, что перед кризисом срок выплаты пособия был шесть месяцев. Однако ни первое, ни второе число не соответствует правде - пособие никогда не платилось год и никогда шесть месяцев.
Как проинформировала Госслужба социального страхования, до конца 2007 года срок выплаты пособия составлял девять месяцев, столько же, сколько и сейчас. В начале 2008 года вступила в силу норма, которая в зависимости от рабочего стажа устанавливала различные периоды - 4,6 или 9 месяцев. Во время кризиса на полтора года всем восстановили девятимесячный период, постановив при этом, что в последние месяцы человек не может получать больше 45 латов в месяц. В свою очередь в 2013 году вступил в силу нынешний порядок о девяти месяцах для всех.
Когда изменения вступят в силу?
Также Меньгелсоне утверждала передаче, что предложение Минблага предусматривает снижение срока выплаты пособия не в будущем году, а позднее, в частности, только с 2021 года. По этой причине "поднимается лишняя пыль". Однако гендиректор LDDK не права, так как изменения действительно планируются уже в будущем году. Минблаг напомнил Re:Check, что это предложение поступило, когда искали деньги для предусмотренного в будущем году реализации плана минимального дохода и ничего в этом плане не изменилось. Как известно, в результате снижения пособия по безработице министерство в будущем году планирует получить в бюджет около 12 миллионов евро. Это примерно 10% от общего объема выплаченных в прошлом году пособий по безработице.
Социальное страхование для безработных - очень хорошее?
В конце концов, правда ли, что латвийская социальная система щедра по отношению к безработным? Меньгелсоне передаче указала, что "сейчас пособия по безработице платятся относительно очень долгое время", но позднее в том же контексте пособий добавила: "У нас хорошая система социального страхования, если платятся налоги".
Re:Check точного подтверждения этому утверждению не нашел. В опубликованных Еврокомиссией данных видно, что латвийский девятимесячный срок выплаты пособий по безработице - выше среднего. По показателю, который оценивает пособие как замену доходов, мы на среднем уровне в начале выплаты пособия, но значительно ниже - в конце. В то же время оценка обзора политики рынка труда Латвии, опубликованная ОЭСР этой весной, свидетельствует, что в Латвии уровень социальной помощи безработным низкий. "Доход целевых домохозяйств относительно среднего дохода в Латвии остается низким по сравнению с целевыми домохозяйствами в большинстве стран ОЭСР". Латвия на пособия по безработице тратит 0,5% от ВВП - этот показатель выше, чем в Литве, Польше и Эстонии, но как пишет ОЭСР, значительно ниже среднего показателя ОЭСР. В анализе ОСЭР не советуют снижать время выплаты пособий или их общий размер.
Как пояснила Меньгелсоне?
Гендиректор LDDK в разговоре с Re:Check не смогла указать на исследования или статистику, которые свидетельствовали бы, что у безработных, которые платили налоги, в Латвии очень хорошее социальное страхование. "Это дискуссионная передача. На самом деле, даже идя туда, не знаешь, о чем будешь говорить", - сказала она, поясняя остальное сказанное в передаче. Она также признала, что не является специалистом в этой сфере и, возможно, ошибается.
Вывод: Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Меньгелсоне, комментируя изменения в подсчете пособий по безработице и порядке выплат, сделала ложные утверждения. Сказанное ей создало впечатление, что ситуация у безработных лучше, чем на самом деле, поэтому вводит в заблуждение.