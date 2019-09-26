В Южной Корее врач случайно сделал аборт не той пациентке

7 августа женщина, находившаяся на шестом месяце беременности, отправилась в клинику в столице государства Сеуле. В клинике перепутали карточки пациенток и никто не проверил данные женщин, в результате чего аборт был сделан не той беременной, сообщила полиция.

Против главного врача процедуры и медсестры начато следствие, которое скоро планируют передать прокуратуре.

"Как врач, так и медсестра свою вину признали", - сообщили в полиции. Оба обвиняются в халатности, в результате чего пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщило, что пациентка приехала в клинику, чтобы получить питательную инъекцию. Медсестра ввела пациентке анестезию, не убедившись в ее личности. Не сделал этого и врач, который произвел аборт. Пациентка была не в курсе происходящего.

В понедельник, 21 сентября, полиция сообщила о начале расследования.

В апреле этого года в Южной Корее было принято решение о легализации абортов. Законодатели должны пересмотреть действующие законы до 31 декабря 2020 года.