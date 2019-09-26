Чт, 26.09.2019
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Порзиньгис опубликовал милое фото из детства

Кристап Порзиньгис

ФОТО: www.mavs.com

Латвийский баскетболист, игрок клуба НБА "Даллас Маверикс" Кристап Порзиньгис порадовал своих подписчиков в соцсетях милым кадром из детства.

В сториз Instagram Порзиньгис поделился фото, на котором он видел на баскетбольной площадке с медалью на шее.

Наибольший восторг вызвала именно прическа Кристапа.

ФОТО: instagram/kporzee

Напомним, сезон НБА 2019/2020 начнется 22 октября. Из латвийских баскетболистов в составе команд НБА выступают Порзиньгис, Родион Куруцс ("Бруклин Нэтс") и Давис Бертанс ("Вашингтон Визардс").

Галерея: Кристап Порзиньгис - новый баскетболист "Даллас Маверикс"

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