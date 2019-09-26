Видео: травмированного футболиста доставили в больницу в багажнике такси

Суэлар в матче чемпионата Боливии по футболу получил неприятную травму - защитник сломал лодыжку. К сожалению, на этом беды игрока не закончились, так как на стадионе не смогли найти обслуживающего скорую помощь водителя.

Медицинский персонал вынес игрока с поля на носилках, но отвезти его в больницу на скорой помощи было невозможно, поэтому нашли другое решение. Суэлара погрузили в багажник такси, где он и провел всю дорогу до ближайшей больницы.

Remarkable scenes in Bolivia after a player with a broken ankle was forced to take a taxi when the stadium's ambulance driver went missing.



Let's hope he had a good Uber rating... 🚕 pic.twitter.com/QzV9PZ4j3R — Sport360° (@Sport360) September 24, 2019