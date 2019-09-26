Чт, 26.09.2019
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Видео: травмированного футболиста доставили в больницу в багажнике такси

Такси

ФОТО: AP/Scanpix

В случаях, когда кто-то получил травму, часто приходится использовать нестандартные решения. После того, как в матче местного чемпионата боливиец Марио Суэлар в игровом эпизоде сломал лодыжку, пришлось импровизировать с его транспортированием в больницу, сообщает CNN.

Суэлар в матче чемпионата Боливии по футболу получил неприятную травму - защитник сломал лодыжку. К сожалению, на этом беды игрока не закончились, так как на стадионе не смогли найти обслуживающего скорую помощь водителя.

Медицинский персонал вынес игрока с поля на носилках, но отвезти его в больницу на скорой помощи было невозможно, поэтому нашли другое решение. Суэлара погрузили в багажник такси, где он и провел всю дорогу до ближайшей больницы.

Футбольная ассоциация Боливии сообщила, что инцидент рассматривается и ответственные лица без наказания не останутся.

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