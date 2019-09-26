Видео: травмированного футболиста доставили в больницу в багажнике такси

В случаях, когда кто-то получил травму, часто приходится использовать нестандартные решения. После того, как в матче местного чемпионата боливиец Марио Суэлар в игровом эпизоде сломал лодыжку, пришлось импровизировать с его транспортированием в больницу, сообщает CNN.
Суэлар в матче чемпионата Боливии по футболу получил неприятную травму - защитник сломал лодыжку. К сожалению, на этом беды игрока не закончились, так как на стадионе не смогли найти обслуживающего скорую помощь водителя.
Медицинский персонал вынес игрока с поля на носилках, но отвезти его в больницу на скорой помощи было невозможно, поэтому нашли другое решение. Суэлара погрузили в багажник такси, где он и провел всю дорогу до ближайшей больницы.
Remarkable scenes in Bolivia after a player with a broken ankle was forced to take a taxi when the stadium's ambulance driver went missing.— Sport360° (@Sport360) September 24, 2019
Let's hope he had a good Uber rating... 🚕 pic.twitter.com/QzV9PZ4j3R
Футбольная ассоциация Боливии сообщила, что инцидент рассматривается и ответственные лица без наказания не останутся.