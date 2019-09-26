Поправки о латышском языке во всех детсадах передали комиссиям

Предлагаемые поправки к закону об образовании предусматривают, что самоуправления должны определить порядок финансирования подведомственных им учреждений образования, когда учреждения дошкольного образования финансируются в таком объеме, чтобы каждому ребенку, чье место жительства задекларировано на административной территории самоуправления, была обеспечена возможность получить дошкольное образование на государственном языке.

В свою очередь изменения в законе об общем образовании предусматривают, что самоуправления обязаны обеспечить освоение программы дошкольного образования на государственном языке во всех учреждениях дошкольного образования, расположенных на его административной территории, в том числе в детских садах, реализующих программы дошкольного образования на языке нацменьшинств, если этого требуют родители ребенка.

Как поясняет нацобъединение, нередко самоуправления по месту жительства семей могут предложить место для ребенка только в детском саду нацменьшинств, где не реализуется программа обучения на государственном языке. Это означает, что латышские семьи должны выбирать детский сад далеко от дома, платить за посещение частного садика или отправлять ребенка в детский сад, где занятия проводятся на русском языке.

Как заявил председатель нацобъединения Райвис Дзинтарс, ситуация, когда у латышской семьи есть возможность отправить ребенка только в русскоязычный детский сад, недопустима.