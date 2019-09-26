Слокский приют просит о помощи: собакам срочно необходимы вольеры

"Хотим вам рассказать, какие перемены произошли в нашем приюте.

В прошлом году мы, с вашей помощью, сменили покрытие крыши и отопительную систему в ангаре для собак. В этом году, весной, одна строительная фирма предложила нам провести ремонт внутренних помещений. Конечно, мы были очень рады! Это же наша мечта - построить теплый и красивый дом для собачек!

Мы вынесли старые ржавые вольеры, сделали временное покрытие крыши и перевели собак на улицу. Сначала все было прекрасно! Фирма построила новую канализацию, сделала новый бетонный пол, уложила плитку, построила вентиляционную систему. Но после этого что-то произошло, и фирма остановила ремонт. И сообщила нам, что они пока не могут завершить работы.

Что у нас есть на данный момент? Новые полы, старые стены, потолки не построены. Все собаки сидят снаружи, в старых ржавых вольерах. Вольеры очень маленькие и не соответствуют требованиям закона. Будки там ставить нельзя. Держать собак снаружи мы тоже не можем, так как по ночам уже холодно. Затаскивать внутрь этих железных монстров тоже желания нет, так как страшно сломать новый пол.

Мы нашли несколько фирм, которые строят вольеры, но есть только одна фирма, предлагающая оцинкованные решетки. Ставить обычные железные решетки и после этого красить - не самый хороший вариант, потому что в приюте все время нужно обрабатывать решетки химией и мыть. И каждый год красить вольеры снова. Но куда тогда девать собак?

Собакам слокского приюта очень нужны новые большие вольеры! Может быть мы вместе сможем помочь и собрать необходимую сумму?

Всего нам нужно 20 вольеров. Средняя цена одного вольера - около 600 евро. Может быть есть фирмы, которые сделают добро и смогут оплатить по одному вольеру?

Мы будем благодарный за каждый пожертвованный евро!

Ваши пожертвования дадут возможность собакам жить в теплом и удобном доме!", - говорится в сообщении общества Служба помощи животным.