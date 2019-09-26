В Сибири самолет совершил аварийную посадку; пострадали 56 человек

Аварийную посадку в аэропорту Барнаула в среду вечером совершил самолет Boeing российской чартерной авиакомпании Azur Air, в результате чего пострадали 56 человек, сообщает Интерфакс.
Один из пострадавших в результате происшествия получил перелом позвоночника.
Самолет Azur Air прибыл в Россию из Вьетнама.
Как сообщили должностные лица Барнаула, часть пострадавших доставлена в медучреждения.
Причины аварийной посадки пока неизвестны.
На борту находились 334 пассажира и десять членов экипажа.
Начат уголовный процесс.