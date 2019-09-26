Чт, 26.09.2019
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В Сибири самолет совершил аварийную посадку; пострадали 56 человек

ФОТО: TASS/Scanpix

Аварийную посадку в аэропорту Барнаула в среду вечером совершил самолет Boeing российской чартерной авиакомпании Azur Air, в результате чего пострадали 56 человек, сообщает Интерфакс.

Один из пострадавших в результате происшествия получил перелом позвоночника.

Самолет Azur Air прибыл в Россию из Вьетнама.

Как сообщили должностные лица Барнаула, часть пострадавших доставлена в медучреждения.

Причины аварийной посадки пока неизвестны.

На борту находились 334 пассажира и десять членов экипажа.

Начат уголовный процесс.

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