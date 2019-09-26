В филиалы RNP хлынули толпы народа: люди не понимают, как теперь "бросать воду"

Еще в августе RNP начал предупреждать клиентов о новом порядке, в котором нужно будет сдавать показания счетчиков учета воды. Как сообщает передача, многим, особенно пожилым жителям, пришлось стоять в длинных очередях и встречаться с ограниченными возможностями специалистов клиентских центров помочь всем людям в максимально короткое время.

С конца сентября вступает в силу новый порядок расчета - ежемесячные листки с показателями RNP больше принимать не будет. Показания можно будет сдать на интернет-портале e-pārvaldnieks.lv, с помощью смс-сообщения или на месте в центрах обслуживания клиентов.

"Мне приходит каждый месяц, сколько надо заплатить, в этот раз не пришло, я пошла смотреть, я же за квартиру плачу, а теперь этот ужас", - указала передаче рижанка. Многие пожилые жители новинку пропустили.

"Ничего вообще нельзя понять, что происходит, никто ничего не может ответить, так же нельзя, я понимаю, что все новое, час назад тут вообще было не развернуться, столько людей собралось", - открыла передаче свою тревогу другая рижанка.

RNP поясняет, что об изменениях клиенты были проинформированы еще за два месяца до окончания срока. Кроме того, новые листки, на которых можно написать показания счетчиков и которые задуманы на три месяца, все могли получить уже в сентябре.

Представитель RNP Крист Лейшкалнс указал передаче, что RNP остался последним крупным предприятием, принимающим показания счетчиков в бумажном формате, и ежемесячно приходит несколько десятков тысяч таких листков, указывает Panorāma.

"Листки собирают, транспортируют и в любом случае данные обрабатывают в компьютере. Проблема в том, что таким образом, и принимая во внимание рукописный текст, возникают ошибки в процессе ввода. Принимая во внимание ошибки, было принято решение отказаться от показания воды на листках", - пояснил передаче Лейшкалнс.

Люди встревожены и тем, что передача показаний с помощью телефона у них не получается. После нескольких смс ответ один и тот же - ошибка, показания не приняты.