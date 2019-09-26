В Риге выступит обаятельный, веселый и нереально талантливый Мот

Звезда лейбла Black Star Мот не нуждается в представлении. Его треки в одночасье становятся хитами, добираются до верхушек главных музыкальных чартов и взрывают танцполы. Встречайте! Обаятельный, веселый и нереально талантливый Мот приглашает на концерт "Для своих" 21 декабря в "Арена Рига".
"Для Своих" - это яркие цвета и краски, любимые r’n’b танцы, приджазованное настроение и прифанкованные бэнгеры. Это то, что мы любим петь; то, под что любим двигаться; и то, как любим отдыхать», - так описывает предстоящее шоу сам Мот. Этот концерт порадует латвийских поклонников абсолютными хитами, горячими новинками и совершенно особой теплой, душевной атмосферой.
Автор песен "Сопрано" (feat. Ани Лорак), "Капкан", "Абсолютно всё" (feat. Бьянка), "День и ночь", обладатель всевозможных престижных музыкальных премий, Мот искусным образом совместил элементы хип-хопа, соула, и танцевальной музыки, получив на выходе фирменный ни на кого не похожий звук, который и стал его визитной карточкой.