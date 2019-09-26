В Риге выступит обаятельный, веселый и нереально талантливый Мот

"Для Своих" - это яркие цвета и краски, любимые r’n’b танцы, приджазованное настроение и прифанкованные бэнгеры. Это то, что мы любим петь; то, под что любим двигаться; и то, как любим отдыхать», - так описывает предстоящее шоу сам Мот. Этот концерт порадует латвийских поклонников абсолютными хитами, горячими новинками и совершенно особой теплой, душевной атмосферой.