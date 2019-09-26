В возрасте 86 лет скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает агентство Reuters.
Он скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных. Об этом сообщили члены его семьи.
Причины смерти не сообщаются.
Известно, что Жак Ширак страдал от подагры. Кроме того, в 2005 году он перенес инсульт, а в 2013 году экс-президенту сделали операцию на почке.
Ширак родился 29 ноября 1932 года. Должность президента Франции он занимал с 1995-го по 2007 год. Также он дважды занимал пост премьер-министра республики и три раза избирался мэром Парижа.
В 2011 году его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Слушания в суде проходили в заочном режиме из-за плохого самочувствия экс-президента.