Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Он скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных. Об этом сообщили члены его семьи.

Причины смерти не сообщаются.

Известно, что Жак Ширак страдал от подагры. Кроме того, в 2005 году он перенес инсульт, а в 2013 году экс-президенту сделали операцию на почке.

Ширак родился 29 ноября 1932 года. Должность президента Франции он занимал с 1995-го по 2007 год. Также он дважды занимал пост премьер-министра республики и три раза избирался мэром Парижа.