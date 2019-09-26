Министр обороны: Латвия сегодня в большей мере готова не допустить кризиса

Он подчеркнул, что за последние годы ситуация с безопасностью в мире изменилась - после военного конфликта на Украине в 2014 году обострились отношения между Европейским союзом и НАТО с одной стороны и Россией с другой.

"Нарушен ряд соглашений, утрачено взаимное доверие, а когда мы говорим о международных отношениях и безопасности, важно, чтобы между странами существовало доверие", - подчеркнул министр.

"Если говорить о Латвии и Балтии, то мы никогда не были географическим местом, которое никого бы не интересовало. С одной стороны, это хорошо, потому что в мирное время сюда приезжают торговать и инвестировать. Но, с другой стороны, когда наступает кризис, мы становимся первыми, кто страдает", - сказал глава Минобороны.

"Мы полны решимости больше не допустить кризисов и быть к ним готовыми", - заверил Пабрикс, добавив, что для этого необходима всеобщая поддержка общества.

Он подчеркнул, что необходимо менять мышление и культуру общества в восприятии вопросов безопасности, и Минобороны уже предприняло ряд шагов, чтобы способствовать изменениям этого мышления.

Пабрикс отметил, что Латвия должна противостоять очень хорошо отлаженной пропагандистской машине, которая пытается внести раскол в ЕС, НАТО и западное общество. Кроме того, существуют другие угрозы, а также постоянно предпринимаются кибератаки. "Но и мы не сидим сложа руки. Мы работаем над введением всеобъемлющей национальной обороны в Латвии", - сказал министр.