В 95-й Рижской школе из-за гепатита А на месяц введены меры предосторожности

На сегодняшний день в школе выявлен только один случай заболевания гепатитом А, сообщила представитель SPKC Илзе Арая.

Люди, контактировавшие с заболевшим, должны находиться под медицинским наблюдением в течение 35 дней после последнего контакта с больным. Также необходимо провести опрос и осмотр школьников, а ученикам начальной школы раз в день рекомендуется измерять температуру тела.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями SPKC, тот класс, в котором был констатирован пока единичный случай заболевания, в течение 35 дней после последнего контакта с больным не сможет участвовать в совместных мероприятиях. Также этот класс должен быть последним, который использует необходимые для занятий спортом помещения перед их уборкой.

Школа должна обеспечить жидкое мыло для мытья рук и одноразовые полотенца, а также мусорные контейнеры, для пользования которых не требуется прикасаться к ним руками. Также школа должна строго контролировать то, как школьники младших классов моют руки. Инвентарь и поверхности должны быть продезинфицированы в соответствии с инструкциями.

Кроме того, школа должна обеспечить, чтобы учащиеся были проинформированы о мерах профилактики гепатита А, а также немедленно информировать родителей о мерах, которые необходимо принять для предотвращения и профилактики инфекционных заболеваний дома.

Сотрудники школы должны немедленно проконсультироваться с семейным врачом и проинформировать администрацию учреждения о возможном заболевании среди учащихся.

По данным SPKC, в этом году в Латвии было констатировано 32 случая заболевания гепатитом А, в том числе в августе три таких случая. В этом году наибольшее количество случаев заболевания гепатитом А пришлось на апрель.

Как сообщалось, в среду директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сообщил Латвийскому радио, что в 95-й школе с 25 сентября объявлен месячный карантин в связи с выявленным случаем заболевания гепатитом А.

SPKC допускает, что болезнь могла быть привезена из-за рубежа семьей, вернувшейся с отдыха в стране, где гепатит А широко распространен.