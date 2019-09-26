Парламент утвердил концепцию национальной безопасности

В концепции отмечается, что интерес к обороноспособности государства и ситуации в приграничной зоне проявляют не только российские, но и спецслужбы других стран, но конкретные государства не названы.

В документе указывается, что деятельность против Латвии осуществляют разведка и службы безопасности ряда стран. Наиболее существенную угрозу для коллективной безопасности стран НАТО и ЕС, а также национальной безопасности Латвии представляют российские спецслужбы.

Также подчеркивается, что российские вооруженные силы и военная инфраструктура, которая размещена на стратегическом европейском направлении, предусматривают развитие разведки и деятельности спецслужб в военных целях.

В концепции отмечается, что российские спецслужбы осуществляют целенаправленную и систематическую работу, чтобы получить разведывательные данные о важнейших аспектах внутренней и внешней политики, политики безопасности, экономики и энергетической политики Латвии, а также следят за развитием социальных процессов и общественного настроения.

Усиленное внимание российских спецслужб привлекает оборонный потенциал Латвии, стратегия НАТО в регионе, расширенное присутствие альянса, безопасность внешних границ и ситуация в приграничной зоне.

Помимо сбора информации и усиления агентурной сети, российские спецслужбы создают сеть агентов влияния и проводят целенаправленные операции, чтобы в желательном для Кремля виде направлять процессы принятия решений, социально-политические процессы и формировать общественное мнение.

Кроме того, применяются операции комплексного воздействия, когда комбинируются различные методы. В таких операциях важную роль играют информационное и киберпространство. Тематически такие меры чаще всего связаны с попытками ослабить позиции Латвии в НАТО и ЕС, внести раскол в эти организации, усилить напряженность в латвийском обществе, представить Латвию как политически слабое, этнически разделенное государство.

Задачей органов национальной безопасности являются опережающие и профилактические действия, чтобы нейтрализовать угрозы иностранных спецслужб для национальной безопасности Латвии, а также коллективной безопасности и интересов НАТО и ЕС. В документе подчеркивается, что приоритетные задачи заключаются в усилении и совершенствовании деятельности органов госбезопасности в соответствии с существующими видами угроз.

В связи с этим в концепции предлагается усилить развитие учреждений госбезопасности на уровне персонала, технических средств и инновационных методов работы, а также сотрудничество между ними.

Согласно концепции, деятельность контрразведки должна быть направлена не только на раскрытие и нейтрализацию сотрудников иностранных спецслужб и их агентуры, но и защиту важной для национальной безопасности информации и критической инфраструктуры, идентификацию агентов и операций влияния, в том числе с использованием средств массовой информации и социальных сетей.

Органы госбезопасности также должны укреплять сотрудничество с другими государственными и муниципальными учреждениями, негосударственными организациями и частным сектором, которые могут внести свой вклад в обнаружение деятельности иностранных спецслужб. Также эксперты призывают продолжать просветительскую работу с обществом, чтобы развивать его способности распознавать действия, которые могут указывать на разведывательную активность и операции влияния.