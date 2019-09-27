Пт, 27.09.2019
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СМИ: К Заворотнюк в палату привезли ее годовалую дочь

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/lindakristel_lab/?hl=en

Издание "Московский комсомолец" сообщает, что в палату к актрисе Анастасии Заворотнюк привезли годовалую дочь Милу. Сообщается, что девочку якобы привели родные артистки. 

Издание сообщает, что появление девочки в палате может оказать психологическую поддержку и способствовать выздоровлению Заворотнюк. Напомним, палата звезды находится под охраной.

Примерно месяц Анастасия проходит лечение в Москве, а СМИ оперируют всевозможными слухами. Семья и близкие Заворотнюк не выходят на связь с представителями СМИ и не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья актрисы. 

Пресса распространяет многочисленные слухи о неоперабельной опухоли мозга у актрисы. По свидетельству врачей, люди с подобным диагнозам живут максимум несколько месяцев. Ранее СМИ сообщили, что недавно Заворотнюк пришла в себя и подписала завещание. Старшая дочь звезды Анна на своей странице в Instagram высказалась в адрес журналистов и попросила оставить ее семью в покое. 

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