СМИ: К Заворотнюк в палату привезли ее годовалую дочь

Издание "Московский комсомолец" сообщает, что в палату к актрисе Анастасии Заворотнюк привезли годовалую дочь Милу. Сообщается, что девочку якобы привели родные артистки.
Издание сообщает, что появление девочки в палате может оказать психологическую поддержку и способствовать выздоровлению Заворотнюк. Напомним, палата звезды находится под охраной.
Примерно месяц Анастасия проходит лечение в Москве, а СМИ оперируют всевозможными слухами. Семья и близкие Заворотнюк не выходят на связь с представителями СМИ и не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья актрисы.
Пресса распространяет многочисленные слухи о неоперабельной опухоли мозга у актрисы. По свидетельству врачей, люди с подобным диагнозам живут максимум несколько месяцев. Ранее СМИ сообщили, что недавно Заворотнюк пришла в себя и подписала завещание. Старшая дочь звезды Анна на своей странице в Instagram высказалась в адрес журналистов и попросила оставить ее семью в покое.