СМИ: К Заворотнюк в палату привезли ее годовалую дочь

Издание сообщает, что появление девочки в палате может оказать психологическую поддержку и способствовать выздоровлению Заворотнюк. Напомним, палата звезды находится под охраной.

Примерно месяц Анастасия проходит лечение в Москве, а СМИ оперируют всевозможными слухами. Семья и близкие Заворотнюк не выходят на связь с представителями СМИ и не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья актрисы.