RNP пока не будет подключать к отоплению дома должников

На прошлой неделе ответственные учреждения Рижской думы проинформировали общественность о том, что муниципалитет полностью готов к отопительному сезону. Также было заявлено, что, несмотря на долги, всем рижанам будет подключено отопление, хотя ситуация с должниками будет решаться в отдельном порядке.

Однако сейчас выясняется, что из-за долгов к отоплению пока не планируется подключать около 15 домов.

Депутат Рижской думы Олаф Пулкс по поводу сложившейся ситуации уже обратился к мэру Риги Олегу Бурову.

В своем заявлении он указывает на то, что одним из многоквартирных домов, которые не будут подключены к отоплению, является дом, находящийся на улице Слокас, 187.

"В этом доме 72 квартиры, и большинство их владельцев оплачивают свои счета добросовестно. По имеющейся информации, восемь владельцев квартир из 72 имеют долг за отопление", - рассказал депутат, высказав мнение, что

это нецивилизованный и неэффективный способ борьбы с должниками, поскольку наносится ущерб и большинству тех домовладельцев, которые честно выполняют свои обязательства.

В свою очередь представитель RNP Кристс Лейшкалнс заявил агентству LETA, что, хотя информация об отказе от подключения отопления к отдельным домам соответствует истине, ситуация каждого здания решается в индивидуальном порядке.

"В здании на улице Слокас примерно в 20% квартир имеют непогашенные задолженности. Принимая во внимание плохую платежную дисциплину, мы не можем подключить отопление", - заявил представитель компании, отметив, что в настоящее время речь идет только о зданиях с высоким уровнем неплательщиков.

Отвечая на вопрос о том, что жители могут сделать для решения этой ситуации, Лейшкалнс пояснил, что все в руках владельцев квартир этих домов.

"Они могут собраться вместе и решить, как разобраться в отношениях с любым поставщиком услуг, ведь подобная ситуация может коснуться не только отопления. Мы регулярно рассылаем письма и предупреждения должникам, и в этом году мы уже в августе информировали каждый дом о том, насколько велика непогашенная задолженность, призывая к решению ситуации ", - подчеркнул Лейшкалнс.