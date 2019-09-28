"Как у Ким": Каменских показала свои достоинства и всполошила Сеть

Звезда поспешила рассказать подписчикам, что целых 4 дня будет наслаждаться солнцем и отдыхом вместе со своим супругом.

Тем не менее фолловеры остались в восторге от заметно постройневшей Насти.

Но были и те, кто посчитал, что раньше у Каменских фигура была гораздо лучше.