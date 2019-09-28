"Как у Ким": Каменских показала свои достоинства и всполошила Сеть

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в нижнем белье, которую сделала на балконе своего гостиничного номера.
Звезда поспешила рассказать подписчикам, что целых 4 дня будет наслаждаться солнцем и отдыхом вместе со своим супругом.
Певица не рассказала поклонникам, куда именно супруги решили отправиться.
Тем не менее фолловеры остались в восторге от заметно постройневшей Насти.
"Фигура - огонь!", "Красотка", "Сладость", "Класс", "Самая сексуальная фигура в шоу-бизнесе", "Идеальная фигура", - писали комментаторы.
Но были и те, кто посчитал, что раньше у Каменских фигура была гораздо лучше.