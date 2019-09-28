Сб, 28.09.2019
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"Как у Ким": Каменских показала свои достоинства и всполошила Сеть

Настя Каменских

ФОТО: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в нижнем белье, которую сделала на балконе своего гостиничного номера. 

Звезда поспешила рассказать подписчикам, что целых 4 дня будет наслаждаться солнцем и отдыхом вместе со своим супругом. 

Певица не рассказала поклонникам, куда именно супруги решили отправиться. 

 Тем не менее фолловеры остались в восторге от заметно постройневшей Насти. 

"Фигура - огонь!", "Красотка", "Сладость", "Класс", "Самая сексуальная фигура в шоу-бизнесе", "Идеальная фигура", - писали комментаторы. 

Но были и те, кто посчитал, что раньше у Каменских фигура была гораздо лучше. 

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