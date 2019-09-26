Гражданка Латвии вернулась на родину, но из-за бюрократии вынуждена улететь обратно в США
После долгих лет проживания в США гражданка Латвии Лаура Фримена вместе с мужем и детьми решила вернуться в Латвию. Из-за предоставленной им неполной информации и вызванных бюрократией трудностей, семья пожалела о переезде и решила вернуться обратно в Соединенные штаты, сообщает передача 4.studija на Латвийском телевидении (LTV).
Лаура рассказала, что решение не было спонтанным и перед переездом она "поддерживала контакт с консультантом по реэмиграции, чтобы узнать, какие документы необходимо подготовить перед отъездом". К сожалению, консультант предоставила неполную информацию, в результате чего возникли некоторые трудности.
Дети Лауры не могут посещать образовательные учреждения и врачей в Латвии, поскольку ни у одного из них нет персонального кода. Для того, чтобы дети получили латвийское гражданство, их мать должна предоставить Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) свидетельства о рождении.
Однако необходимо официальное подтверждение того, что документы являются оригиналом.
"Чтобы это сделать, все свидетельства о рождении нужно отправлять обратно в те штаты, где родились дети. В Америке тоже существует эта бюрократия с документами, там обещают в течение двух недель все уладить, потом нам надо все еще перевести, после идти к нотариусу и только потом в PMLP", - рассказала Лаура.
Проблемы с получением разрешения на временное проживание возникли и у мужа Лауры, поскольку сначала сотрудники PMLP не углубились в ситуацию семьи. В управлении признают, что, возможно, в Лаурином случае коммуникация с сотрудниками службы не была достаточно плодотворной.
Семья Лауры чувствует себя ненужной в Латвии, поэтому Лаура с мужем и детьми решила вернуться в США.