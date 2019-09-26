Члены Латвийской футбольной федерации требуют отставки Каспара Горкша

По данным агентства LETA, письмо подписали 69 членов ЛФФ, что составляет более половины из 137 зарегистрированных членов организации.

Среди других письмо подписали семь клубов "Вирслиги" - РФШ, "Вентспилс", юрмальский "Спартак", "Валмиера", "Елгава", "Даугавпилс" и "Метта".

Среди причин неудовлетворенности работой Горкша указаны неопределенность в вопросе плана реализации инфраструктурной программы и отсутствие обещанной помощи в инфраструктурных проектах.

В письме также указывается, что долгое время ЛФФ работает без генерального секретаря. Также президента ЛФФ упрекают в отсутствии позитивного заключения присяжного аудитора, что может вызвать недоверие партнеров из UEFA и FIFA.

После подачи письма о созыве внеочередного конгресса он должен быть созван в течение трех недель.

Как сообщалось ранее, еще в начале августа более половины или шесть членов правления ЛФФ потребовали отставки президента организации. Тогда, комментируя выраженное ему недоверие со стороны членов правления федерации, Горкш написал открытое письмо, в котором заявил, что в ЛФФ все еще предпринимаются попытки всеми силами сохранить старый порядок.

"Попытка ночного переворота является попыткой сохранить старый, ставший привычным за долгие годы порядок, просто сменив выгодоприобретателей. Так происходит в том случае, если федерация считается дойной коровой, а единственным интересом является разделение денег международных партнеров - UEFA и FIFA, которые должны попасть в "правильные" карманы", - заявил Горкш в начале августа.