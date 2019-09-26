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Члены Латвийской футбольной федерации требуют отставки Каспара Горкша

президент ЛФФ Каспар Горкшс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Члены Латвийской футбольной федерации (ЛФФ) подали запрос о созыве внеочередного конгресса и отставке президента ЛФФ Каспара Горкша.

По данным агентства LETA, письмо подписали 69 членов ЛФФ, что составляет более половины из 137 зарегистрированных членов организации.

Среди других письмо подписали семь клубов "Вирслиги" - РФШ, "Вентспилс", юрмальский "Спартак", "Валмиера", "Елгава", "Даугавпилс" и "Метта".

Среди причин неудовлетворенности работой Горкша указаны неопределенность в вопросе плана реализации инфраструктурной программы и отсутствие обещанной помощи в инфраструктурных проектах.

В письме также указывается, что долгое время ЛФФ работает без генерального секретаря. Также президента ЛФФ упрекают в отсутствии позитивного заключения присяжного аудитора, что может вызвать недоверие партнеров из UEFA и FIFA.

После подачи письма о созыве внеочередного конгресса он должен быть созван в течение трех недель.

Как сообщалось ранее, еще в начале августа более половины или шесть членов правления ЛФФ потребовали отставки президента организации. Тогда, комментируя выраженное ему недоверие со стороны членов правления федерации, Горкш написал открытое письмо, в котором заявил, что в ЛФФ все еще предпринимаются попытки всеми силами сохранить старый порядок.

"Попытка ночного переворота является попыткой сохранить старый, ставший привычным за долгие годы порядок, просто сменив выгодоприобретателей. Так происходит в том случае, если федерация считается дойной коровой, а единственным интересом является разделение денег международных партнеров - UEFA и FIFA, которые должны попасть в "правильные" карманы", - заявил Горкш в начале августа.

Горкш был избран президентом ЛФФ в прошлом году на срок в два года, сменив в должности Гунтиса Индриксона. Согласно уставу ЛФФ, следующие выборы президента пройдут в 2020 году.

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