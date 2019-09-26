Пт, 27.09.2019
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В Даугавпилсе открылась выставка истории медицины с "пикантными" экспонатами
Презервативы и не только!

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсской крепости представлена выставка, посвященная истории медицины. Среди экспонатов можно увидеть и предметы, связанные с контрацепцией.

Постоянная экспозиция открылась в здании Провиантских магазинов Даугавпилсской крепости, построенном в XIX веке. Организатором выставки выступила общественная организация Veselības veicināšanas un atbalsta biedrība ("Общество укрепления и поддержки здоровья". - Прим.ред.).

В двух залах размещены предметы, имеющие прямое отношение к методам лечения прошлого века и более ранних периодов. Все экспонаты представляют собой предметы из частных коллекций. 

Галерея: Выставка истории медицины в Даугавпилсе

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