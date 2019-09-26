В Даугавпилсе открылась выставка медицины с "пикантными" экспонатами

Постоянная экспозиция открылась в здании Провиантских магазинов Даугавпилсской крепости, построенном в 19-м веке. Организатором выставки выступила общественная организация Veselības veicināšanas un atbalsta biedrība ("Общество способствования и поддержки здоровья" - Прим.ред.).



В двух залах размещены предметы, имеющие прямое отношение к методам лечения прошлого века и более ранних периодов. Все экспонаты представляют собой предметы из частных коллекций.