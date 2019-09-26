Чт, 26.09.2019
Прошло почти 30 лет, а мы так и не способны бегло разговаривать на английском языке. Возможно, в ближайшие 20 лет, когда сменятся поколения, появятся люди, которые смогут в командировках работать профессионально. Айя Страутмане, эксперт по деловому этикету о провале Петравичи

В Даугавпилсе открылась выставка медицины с "пикантными" экспонатами
Презервативы и не только!

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсской крепости представлена выставка, посвященная истории медицины. Среди экспонатов можно увидеть и предметы, связанные с контрацепцией. 

Постоянная экспозиция открылась в здании Провиантских магазинов Даугавпилсской крепости, построенном в 19-м веке. Организатором выставки выступила общественная организация Veselības veicināšanas un atbalsta biedrība ("Общество способствования и поддержки здоровья" - Прим.ред.)

В двух залах размещены предметы, имеющие прямое отношение к методам лечения прошлого века и более ранних периодов. Все экспонаты представляют собой предметы из частных коллекций. 

Галерея: Выставка истории медицины в Даугавпилсе

Читать также

Актуально

НАВЕРХ